Abusó de su hijastra, se fugó y cayó cuando fue a retirar un certificado de antecedentes

NACIONALES

Una causa por abuso sexual contra una niña ocurrido entre 2022 y 2023 se reavivó con la detención del único acusado, quien se había fugado de la Justicia poco después de que se radicara la denuncia . El hombre, de 45 años, cayó al presentarse a retirar su certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria.

La investigación para dar con el apuntado estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 del Departamento Judicial de San Martín, supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional y agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) . Intervinieron en ello el fiscal Federico Andrés Affatati y el juez Alberto Ramón Brizuela.

Los investigadores supieron que el imputado había tramitado el certificado de antecedentes en el Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria , por lo que debía ir presencialmente a retirarlo en la sede ubicada en Tucumán 1353, en el microcentro porteño.

Es ahí que, bajo la orden del juez Alejandro Litvack , a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, se implementó una vigilancia en el lugar. Al arribar al lugar, los policías identificaron a un hombre con características similares al prófugo, lo interceptaron y lo detuvieron.

Tras su captura, el sujeto fue destinado a la División Alcaidías de esta Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a la espera de que continúe el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con la investigación del caso, los abusos denunciados ocurrieron entre mayo de 2022 y abril de 2023 en una casa situada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, donde la víctima convivía con el detenido.

El acusado se habría aprovechado de la situación de convivencia para perpetrar el delito en al menos seis ocasiones. El primer caso ocurrió cuando la niña tenía 14 años.

La víctima es la hija de la expareja del detenido. La adolescente le había contado los abusos a su madre, pero ésta no realizó la denuncia "por miedo a que su pareja fuera detenido", informaron.

El caso llegó a manos de la Justicia cuando la niña se lo contó a su tía, quien sí realizó la denuncia ante la comisaría jurisdiccional.

Al enterarse que la adolescente había realizado la denuncia formal el hombre se dio a la fuga.

Fuente: Clarín