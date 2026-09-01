Muerte de Silvina Luna: la sustancia que le inyectó Lotocki durante una cirugía desencadenó los problemas de riñón por los que murió

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Un día después del tercer aniversario de la muerte de Silvina Luna (43), una junta médica amplió una pericia y sus conclusiones serán clave para la causa que investiga al cirujano plástico Aníbal Lotocki (56) por el fallecimiento de la modelo.

La pericia había sido solicitada en febrero y buscaba ampliar un informe realizado en 2025. En octubre, el fiscal Pablo Turano había llamado a indagatoria al cirujano por al considerarlo autor penalmente responsable del homicidio simple de Silvina Luna.

La primera junta determinó que la actriz y modelo murió por un "tromboembolismo pulmonar en el contexto de una sepsis , originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular por cuerpo extraño ".

Ahora, según pudo saber Clarín , determinaron que existió un nexo causal entre el material inyectado por Lotocki en el cuerpo de Silvina Luna, su deterioro renal y las complicaciones que derivaron en su muerte. Además, pusieron el foco en una posible omisión de Lotocki frente a las complicaciones .

Fuentes judiciales confiaron a Clarín que esperan que sea elevado el informe para analizarlo y sacar conclusiones. El fiscal Pablo Turano había llamado a indagatoria a Lotocki en octubre del año pasado, pero la Cámara solicitó la realización de esta junta y ahora deberán analizar las conclusiones.

La junta médica estuvo integrada por 10 profesionales de la salud de diversas especialidades, con peritos de la defensa, de la querella y forenses oficiales que intervinieron en la autopsia. Se concretó en la Morgue Judicial y duró dos horas y media.

Según trascendió, una de las conclusiones centrales fue que el polimetilmetacrilato (PMMA) que Aníbal Lotocki le introdujo a Silvina Luna en su intervención estética de glúteos del año 2011 le provocó hipercalcemia . Esa severa alteración metabólica derivó de forma progresiva e irreversible en una insuficiencia renal crónica que terminó desencadenando el cuadro clínico general por el que falleció tras pasar sus últimos meses en diálisis y a la espera de un trasplante de riñón .

El médico legista Jorge Dri, en diálogo con los medios que lo esperaban a la salida de la morgue, aseguró: "Lo que nosotros marcamos puntualmente es con respecto a la conducta del imputado , el deber de actuar fallido que tuvo en el momento en que, una vez establecidas las complicaciones del cuadro que generó, no hizo nada ".

Y agregó: "Es una inacción médica en el seguimiento del cuadro clínico. El doctor Lotocki se ocupó únicamente de la cicatriz y no se ocupó del cuadro clínico general que se estaba generando".

Para Dri hubo una ventana de tiempo en la que, si Luna hubiera tenido un tratamiento adecuado y una intervención médica oportuna, habrían permitido mitigar el "daño orgánico progresivo".

Será la Justicia, aclaró, la que deba determinar la responsabilidad penal o el encuadre jurídico de esas conclusiones.

En abril de 2025, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena contra Lotocki a 8 años de prisión por estafa y por las lesiones graves causadas contra Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa, Silvina Luna y Gabriela Trenchi.

Pero en realidad Lotocki había sido condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 28 en febrero de 2022, aunque esa condena abarcaba únicamente las lesiones que sufrieron sus pacientes. El fiscal Sandro Abraldes y las querellas presentaron recursos, por lo que se amplió la condena. En el medio, Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023.

El caso de Gabriela Trenchi fue clave para ampliar la condena: la paciente había solicitado explícitamente que no se utilizara metacrilato en su cuerpo. Lotocki, sin embargo, cobró la cirugía y le aplicó de todos modos el polímero sintético prohibido, realizando una intervención completamente diferente a la pactada para obtener un beneficio patrimonial ilícito.

Más allá de la condena firme de ocho años por lesiones y estafa en los tribunales de casación, Lotocki está detenido con prisión preventiva desde el 10 de octubre de 2023 en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, de 50 años, fallecido el 16 de abril de 2021.

El juicio va por su tercera audiencia y lo lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 integrado por los jueces de juicio Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

En el debate interviene la Fiscalía General Nº 30, a cargo de María Luz Castany.

El 15 de abril de 2021, durante las restricciones por la pandemia del coronavirus, Zárate acordó con el cirujano una lipoescultura y dermolipectomía por un valor total de 6.500 dólares.

A pesar de que los análisis médicos previos indicaron que Zárate padecía de diabetes y había cursado recientemente una infección de Covid-19, Lotocki decidió avanzar con una intervención masiva que involucraba la remoción drástica de tejidos en múltiples áreas del cuerpo. La fiscalía argumentó que lo médicamente aconsejable era realizar el procedimiento en distintas etapas quirúrgicas para no sobrecargar de forma letal el organismo del paciente.

Durante el transcurso de la operación, Lotocki abandonó el quirófano durante 40 minutos para conectarse a una audiencia virtual con su abogada, delegando la cirugía en manos de sus ayudantes sin supervisión directa.

En el posoperatorio inmediato, el paciente presentó serias complicaciones en su drenaje. Lotocki decidió volver a sedarlo e intervenirlo nuevamente en el mismo lugar de forma precaria, en un lugar sin terapia intensiva.

Luego de una noche con dolores intolerables y sin poder dormir, Zárate se descompensó gravemente en horas de la mañana del 16 de abril, fue intubado de emergencia por el personal de la clínica y sufrió un paro cardíaco fatal antes de que pudieran trasladarlo a un sanatorio con servicio de terapia intensiva de alta complejidad.

La fiscalía y la parte querellante sostienen que el cirujano conocía perfectamente el riesgo de muerte, ignoró sistemáticamente las alarmas pre y posoperatorias y, tras el deceso del paciente, alteró dolosamente la historia clínica del fallecido para intentar ocultar su mala praxis.

En este juicio en el TOC N° 17, Aníbal Lotocki no está solo en el banquillo de los acusados. Juzgan como coautores a varios profesionales que integraban su equipo médico en la clínica Cemeco (Centro Médico Conde) del barrio de Caballito.

Andrea Isabel Torelli (56), contadora y directora del sanatorio Cemeco; Santiago Luis Olguín (37), médico anestesiólogo que intervino en el procedimiento; Daniel Enrique Zambrano García (43), médico cirujano asistente; Polansky Peláez Hoyos (41), médico cirujano colaborador; Silvia Mabel Fernández, médica anatomopatóloga del equipo.

Además, juzgan a la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek (37), imputada por el delito de encubrimiento agravado.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín