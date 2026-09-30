“Me mandé una”: el mensaje que envió el sospechoso de matar a su pareja en Tigre antes de fugarse

Mientras se investiga el crimen de una joven de 20 años en el partido de Tigre , se conoció que el principal sospechoso le habría confesado lo que pasó a un amigo. “Me mandé una caga**” , escribió y luego publicó un video donde manifestó su intención de quitarse la vida.

Alejandro Daniel Sofía difundió ese mensaje a las 5 de la mañana y desde entonces está prófugo.

Aixa Dana Mili, la víctima, fue pareja del acusado durante más de un año y lo había denunciado por violencia de género en varias oportunidades. Sofía estuvo preso en julio de este año por una de esas causas.

Según contaron fuentes cercanas al caso, la joven y el hombre de 25 años fueron vistos por el barrio donde ambos vivían, en Dique Luján, este martes.

En la noche, cuando la joven estaba sola en la casa donde vivía con su papá, entre las calles 12 de Octubre y 9 de Julio, fue atacada y asesinada. Su padre la encontró colgada cuando regresó del trabajo, a las 8 de la mañana.

De acuerdo con el testimonio de una allegada, Aixa había denunciado a Sofía por violencia de género. Algunos testigos aseguraron haber visto en varias oportunidades cómo el hombre la ahorcaba y agredía en la vía pública . Incluso, los vecinos y su propio padre habían presentado denuncias.

Hace meses, la víctima había publicado en Facebook un alarmante mensaje: “La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé ”.

Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. “Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar . Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer”, señaló la fuente cercana a la familia.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo.

Fuente: TN