El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela por abusos a seminaristas

El Vaticano declaró culpable al sacerdote argentino Carlos Miguel Buela , fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), por abusos sexuales cometidos contra jóvenes que formaban parte de la congregación religiosa.

La resolución fue comunicada este miércoles luego de que tanto el Tribunal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaran la denominada “ certeza moral ” sobre la responsabilidad del religioso, que murió en Génova, Italia, en 2023.

Según informó la Santa Sede, Buela fue considerado responsable de múltiples delitos contemplados en el canon 1395/2 del Código de Derecho Canónico, referido a conductas sexuales ilícitas cometidas por miembros del clero .

Las acusaciones contra el sacerdote argentino se conocieron públicamente hace más de una década y provinieron de cerca de 20 seminaristas . Los denunciantes señalaron episodios de abuso sexual, de poder y de conciencia.

La decisión fue informada a través de un comunicado firmado por la hermana Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica; monseñor José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín; y la hermana Clara Echarte.

En el documento, las autoridades explicaron que la difusión de las conclusiones busca “contribuir al restablecimiento de la verdad” y representa “ un acto de justicia ” hacia las personas que denunciaron haber sufrido daños por la conducta de Buela.

Además, indicaron que el pronunciamiento deberá servir para avanzar en un proceso de revisión dentro de las instituciones fundadas por el sacerdote , especialmente en aspectos vinculados con su espiritualidad, formación y apostolado.

Carlos Miguel Buela fundó el Instituto del Verbo Encarnado en la Argentina en 1984. Con el paso de los años, la congregación católica se expandió y comenzó a desarrollar actividades en distintos países de los cinco continentes.

Su tarea está orientada principalmente a la evangelización y comprende misiones, obras de caridad, ejercicios espirituales, apostolado y actividades vinculadas con los medios de comunicación.

Las primeras denuncias que tomaron estado público contra Buela surgieron alrededor de 2010. Jóvenes vinculados al IVE lo acusaron de haber cometido abusos sexuales y de haber utilizado su posición dentro de la institución para ejercer poder sobre ellos .

A partir de esas acusaciones, la Santa Sede abrió una investigación y dispuso restricciones contra el sacerdote. Buela siempre rechazó los señalamientos y presentó un extenso escrito de defensa , de 119 páginas, en el que sostuvo que existía una maniobra de sectores de la Conferencia Episcopal Argentina para perjudicarlo y desestabilizar al instituto que había creado.

Esa hipótesis fue descartada durante la investigación eclesiástica. El proceso continuó incluso después de la muerte del sacerdote y finalmente atravesó dos instancias judiciales dentro de la Iglesia.

Ahora, el Vaticano informó que tanto el tribunal de primera instancia como el de apelación llegaron a la “certeza moral” de que Buela fue responsable de los abusos denunciados.

Fuente: TN