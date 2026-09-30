Investigan la muerte de un soldado voluntario de 19 años en un regimiento del Ejército en San Juan

Un soldado voluntario de 19 años murió mientras cumplía funciones en un puesto de guardia , en el Regimiento de Infantería de Montana Número 22, en San Juan.

El hecho fue confirmado por el Ejército Argentino y sucedió durante la noche del martes en una unidad ubicada en Marquesado, departamento de Rivadavia.

“Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al Juzgado Federal No 5 de San Juan y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes ”, explicaron en un comunicado.

Y agregaron: “El Ejército Argentino acompaña a los familiares, camaradas y seres queridos del soldado en este momento de dolor y las autoridades del regimiento mantienen contacto con la justicia para colaborar en todo aquello que resulte necesario”.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el joven fue encontrado sin vida cerca de las 20.30 del martes , mientras se encontraba de servicio en uno de los puestos de guardia dentro del predio militar.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Justicia Federal, que deberá determinar qué ocurrió en los momentos previos a la muerte y establecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.

En paralelo a la investigación judicial, el Ejército abrió actuaciones administrativas internas . Las autoridades del Regimiento de Infantería de Montaña 22 quedaron a disposición del juzgado para aportar la documentación y los elementos que sean requeridos durante la investigación.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad del soldado ni se dieron precisiones sobre la causa de su muerte.

El Regimiento de Infantería de Montaña 22 tiene asiento en Marquesado, en el departamento sanjuanino de Rivadavia. La investigación continuará bajo la órbita del Juzgado Federal N°5 de San Juan.

Fuente: TN