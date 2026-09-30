"Me mandé una cagada": encontraron muerta a una joven en Tigre y la Justicia busca a su ex novio, que había estado preso por amenazarla

Un hombre se encontró con una escena macabra este miércoles al llegar a su casa en la localidad bonaerense de Tigre : su hija de apenas 20 años estaba ahorcada, desnuda de la cintura hacia abajo y sin signos vitales. La Justicia investiga un femicidio y tiene como principal acusado a la expareja de la joven, que está prófugo.

Según supo Infobae de fuentes del caso, fue el propio padre de la víctima quien denunció el presunto femicidio luego de intentar reanimarla sin éxito. En ese contexto, se hizo presente en el domicilio personal del Comando Patrullas de Tigre, que preservó el lugar para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses.

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, las autoridades establecieron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen.

Las pruebas apuntaron rápidamente a Alejandro Sofía (26), expareja de la víctima identificada como Aixa Dana. El hombre, según supo este medio, tenía antecedentes directos de violencia contra la joven : el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

El dato que más lo complica tiene que ver con sus movimientos previos al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, en la madrugada de este miércoles, el sospechoso subió a su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Horas después, le envió mensajes a un conocido en los que admitió haberse “mandado una cagada” y reiteró que pensaba suicidarse. Ambas comunicaciones fueron incorporadas como prueba en la causa.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, a cargo de la fiscal Mariela Miozzo, que busca intensamente al sospechoso mientras continúa con la recolección de testimonios para esclarecer el hecho.

Fuente: Infobae