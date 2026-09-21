Mató a su primo de una puñalada en el pecho en medio de una pelea familiar y quedó detenida

Un joven de 21 años murió durante la madrugada del domingo tras ser atacado con un cuchillo en el pecho durante una discusión familiar dentro de una vivienda de la zona sur de Rosario , provincia de Santa Fe . Por el hecho, la Policía detuvo a una mujer de 24 años, identificada como prima de la víctima.

La intervención policial se originó a partir de una llamada al 911 que advirtió sobre un conflicto en una casa situada en Pedro Pavia al 5100 . Cuando los agentes llegaron, encontraron a la sospechosa dentro del domicilio y procedieron a arrestarla.

La víctima fue identificada como Kevin Isaías Bustos , de 21 años. Vecinos de la zona lo llevaron al Hospital Roque Sáenz Peña luego de la agresión, pero los médicos confirmaron su muerte a causa de una herida provocada por un arma blanca.

En el lugar y según informó el portal Rosario3 , los agentes entrevistaron a una mujer de 53 años , quien relató que estaba en la casa junto a su hija, de 24 años, y su sobrino, Bustos. De acuerdo con su declaración, los dos jóvenes iniciaron una discusión cuya causa no fue precisada en la información oficial.

La mujer indicó que, durante ese enfrentamiento, su hija habría tomado un cuchillo que estaba en la cocina y habría lesionado a Bustos en el tórax . La herida en el pecho derivó en el traslado de urgencia del joven al Hospital Roque Sáenz Peña , donde se constató el fallecimiento.

La mujer de 24 años permanecía en una habitación de la vivienda cuando arribó el personal policial y quedó detenida en el marco de la investigación.

La imputación que podría afrontar y la intervención del Ministerio Público de la Acusación no fueron detalladas en el reporte difundido. Las actuaciones iniciales quedaron a cargo de la comisaría 15ª , que intervino por jurisdicción.

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajó en la vivienda luego de la llegada de los efectivos que respondieron al llamado de emergencia. Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una cuchilla de unos 30 centímetros de largo.

El arma blanca será sometida a peritajes para determinar si fue la utilizada en el ataque. Esas medidas buscarán obtener elementos que permitan vincular o descartar la relación entre el objeto hallado y la lesión que causó la muerte del joven.

Mientras se desarrollaban las tareas de investigación, una mujer de 40 años fue aprehendida en el domicilio. Según la versión oficial, la medida fue dispuesta porque habría entorpecido el trabajo del personal policial durante el procedimiento.

No se precisó qué conducta se le atribuyó ni si su situación procesal quedó vinculada al homicidio investigado. La aprehensión fue informada como una actuación separada de la detención de la joven de 24 años, señalada como presunta autora de la agresión.

Durante la mañana del sábado, un adolescente de 14 años fue asesinado de un disparo en el extremo sur de Rosario. La víctima, identificada como Ian Guevera , tenía una herida de bala en el sector izquierdo del tórax cuando fue hallado.

El brutal epsodio ocurrió en una calle ubicada cerca de la avenida San Martín al 7000 y su cuerpo fue encontrado en Crotone al 800, entre Ulises y Pineda, a poco más de 100 metros de las vías ferroviarias que conectan la ciudad con Retiro.

La Policía llegó tras una llamada al 911 y a partir de las indicaciones de vecinos que señalaron el lugar donde se encontraba el adolescente. En la escena, los peritos secuestraron una vaina servida calibre 9 milímetros, un cartucho intacto calibre .22 y un celular con la pantalla dañada.

Los elementos serán analizados dentro de la investigación que intenta determinar la mecánica del homicidio e identificar a la persona que efectuó el disparo. La causa quedó en manos de la fiscal Anabel Cerutti, con intervención de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, no trascendieron detenidos ni una hipótesis oficial sobre el móvil del ataque. Los investigadores prevén tomar testimonios y revisar registros de cámaras que puedan aportar datos sobre los minutos previos al crimen.

Fuente: Infobae