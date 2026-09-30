Malvinas: Rockhopper ratificó su plan para extraer petróleo en el proyecto Sea Lion y tildó de “ilegítimas” las sanciones de Argentina

La empresa británica Rockhopper ratificó este miércoles su decisión de continuar con el proyecto Sea Lion que busca extraer petróleo en las Islas Malvinas y al justificar su decisión planteó que el Reino Unido y el Gobierno de las islas calificaron "las medidas argentinas como ilegítimas y carentes de justificación jurídica" .

Al hacer público su informe semestral, la empresa británica también hizo referencia a la israelí Navitas, operadora del proyecto, que confirmó que " no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo" de la actividad.

"En las últimas semanas, los comentarios y las posteriores amenazas del Gobierno argentino contra empresas y personas vinculadas con el sector de hidrocarburos de las islas Malvinas generaron un período de mayor atención mediática y política", planteó la compañía en el texto publicado en su web.

Allí sostuvo que tanto el Gobierno de las Islas Malvinas como el Gobierno del Reino Unido respondieron públicamente "de manera consistente y firme" y calificaron las medidas argentinas "como ilegítimas y carentes de justificación jurídica, y confirmando el compromiso continuo del Reino Unido de trabajar con el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, para proteger sus intereses".

El informe también señala que " Navitas, el operador del proyecto, confirmó recientemente que opera conforme a licencias petroleras válidas , otorgadas legalmente por el Gobierno de las Islas Malvinas, un territorio británico de ultramar con autogobierno, con el pleno y continuo apoyo del Gobierno del Reino Unido".

"También confirmó que no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo del proyecto Sea Lion, incluido su cronograma", detalló el texto.

Rockhopper tiene una participación del 35% del proyecto Sea Lion y la operación está a cargo de la israelí Navitas. El proyecto, dividido en distintas fases, tiene previsto comenzar con las perforaciones a principios de 2027. Será en el marco de la primera fase del proyecto que tiene previsto avanzar con 11 pozos y cuyo objetivo es comenzar a producir en el primer trimestre de 2028. En esa primera etapa la idea es producir hasta 55.000 barriles diarios. La segunda etapa del proyecto comprenderá a 12 pozos. Además, agrega el informe, "también está prevista una tercera fase".

Las otras fases se encuentran al sur del área donde se realiza el proyecto. También dividido en etapas, la primera fase comprende a 20 pozos y la segunda 18. En ese caso, el objetivo es producir hasta 125.000 barriles de petróleo diarios.

En el mismo informe semestral que publicó Rockhopper, la empresa también celebró el anuncio del Gobierno de las islas de que extenderán "todas las licencias vigentes de producción de hidrocarburos en aguas marinas, una decisión que cuenta con el pleno apoyo del Gobierno del Reino Unido". Según precisa el texto, "se extenderán inicialmente por cinco años, con la posibilidad de otros dos años" si el gobierno de las islas así lo decide.

El informe de la empresa británica citando afirmaciones del Gobierno del Reino Unido, del de Malvinas y también la posición de Navitas llega dos semanas después de que la justicia federal de Tierra del Fuego le ordenara a las dos empresas que suspenden la exploración de petróleo en las Islas Malvinas.

Como precisó Clarín , la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó una medida cautelar de ex combatientes de la guerra de Malvinas e intimó a las compañías que en 10 días presenten una serie de informes.

"Ordenar a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, en cuanto de ellas dependa, que se abstengan de iniciar, continuar, ejecutar o hacer ejecutar actos materiales de ejecución del proyecto ´León Marino´", sostuvo la magistrada en su resolución y que concretamente se abstengan de iniciar la "extracción o explotación comercial de hidrocarburos".

Fuente: Clarín