Ley de Tierras: el fallo de la Corte tomó por sorpresa al Gobierno, que quiere “dejar correr” la sentencia para no aglutinar a la oposición en el Congreso

El fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la cautelar que interrumpía la derogación la ley de tierras incluida en el DNU 70/2023 tomó por sorpresa a los integrantes de la mesa política del Gobierno . En la práctica ya no existe limitaciones -salvo la zonas de fronteras- para que extranjeros puedan comprar más del tope del 15 por ciento del territorio argentino.

El fallo del máximo Tribunal se hizo público pasadas las 16 del martes, una hora después de que los principales delegados políticos de la administración de Javier Milei terminaran su reunión semanal en la Casa Rosada. “¿ Qué dice el fallo? ¿Me lo pasás que no lo encuentro ? (...) Está vigente la derogación de la Ley de Tierras ”, contestó a Clarín uno de los articuladores políticos de La Libertad Avanza.

La administración libertaria por ahora apuesta al silenzio stampa . El fallo es incómodo porque el Gobierno se abrazó a los reclamos políticos, diplomáticos, legislativos y judiciales para doblegar esfuerzos por la soberanía de Malvinas.

La decisión del máximo Tribunal corre el foco de atención en el primer día del Presidente en París, adonde viajó para participar de la Argentina week . El mandatario no estuvo desconectado durante su viaje a la capital francesa en la que compartirá reuniones con Emmanuel Macron, empresarios y trece gobernadores . El jefe de Estado dedicó su tiempo en el avión presidencial a tuitear contra periodistas. Del falló de la Corte no dijo nada. Sobran razones de peso.

El efecto malvinero -potenciado por la bandera y el triunfo contra Inglaterra en el Mundial- movilizó a la sociedad civil que salió a la calle para reclamar contra la modificación de la ley de inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el Gobierno. El oficialismo tuvo que retirar finalmente el capítulo ante la negativa de los aliados .

“ El fallo perjudica más de lo que beneficia . Te mete en el barro de nuevo de un tema que al Gobierno le impactó negativamente. Esto no sirve para nada y pone en riesgo lo que queda del decreto 70, porque lo van a intentar voltear en Diputados ”, razonan cerca de Santiago Caputo , el cerebro detrás de la estrategia por el reclamo de Malvinas, que le permitió al Gobierno abrir una agenda nueva que reúne apoyos transversales en el Congreso.

En la Rosada hubieran preferido que la Corte les diera la razón con los fondos universitarios, otra pelea emblemática, en la que la Justicia falló a favor del reclamo de los rectores. “Si fuera un fallo con el tema universitario, uno podría decir, me vuelve a generar quilombo, pero me salva el equilibrio fiscal. Acá ni eso ”, se sinceró un funcionario.

El Gobierno quiere apurar en el Congreso la discusión por el Presupuesto antes de la llegada del Papa. Es el tema que concentra las conversaciones entre Diego Santilli y los mandatarios provinciales que lo visitan en su despacho. Antes, el oficialismo intenta encauzar la discusión por Discapacidad.

Puertas adentro del Ejecutivo, el jefe de Gabinete había lamentado que los referentes políticos del oficialismo no defendieran las supuestas bondades de la extranjerización de tierras. El tampoco lo hizo.

Desde el máximo Tribunal, esbozaron que la Corte no falló sobre el fondo de la cuestión -la inconstitucionalidad de la derogación- sino sobre la legitimidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) como representante de un interés colectivo para promover el amparo.

El presidente de la Corte Horacio Rosatti coincidió el mismo martes con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y su segundo, Santiago Viola , en la jura de Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como jueces camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Desde la Cartera de Justicia -que logró que se completaran vacantes de 166 jueces y fiscales- tampoco avisaron nada a Balcarce 50 .

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger , uno de los principales instigadores del proyecto de Tierras y autor del Mega-DNU, que fue desguazado y ahora corre peligro- no hizo declaraciones. Tampoco dijo nada el canciller Pablo Quirno , que había ejemplificado en televisión y sin ponerse colorado que los cambios en la ley de Tierras que se impulsaron en el Senado hubieran permitido que un extranjero pudiera comprarse una provincia entera.

Con la noticia digerida, la plana mayor del oficialismo decidió dejar correr la noticia. “ La idea es no opinar, porque lo rechazó Senadores. Vamos a dejar que pase y no darle bola ”, blanquearon algunas de las principales espadas del oficialismo ante la consulta de este diario.

Senadores y diputados del peronismo y la izquierda como Eduardo de Pedro, Juliana Di Tulio, Martín Soria, Myriam Bregman y Esteban Paulon ya dejaron ver que no dejarán correr el tema. El diputado socialista pidió convocar a una sesión especial para derogar el DNU 70/23 . Axel Kicillof también se sumó a las críticas y la oposición ya quiere convocar a una nueva movilización.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín