Fin del reinado de los pisos de cerámica en el balcón: la nueva tendencia para el 2027 más elegante para renovar este espacio

Durante años, los pisos de cerámica fueron la opción más elegida para revestir balcones y terrazas por su resistencia y facilidad de limpieza. Sin embargo, las tendencias de decoración para 2027 apuesta por un cambio: ahora, los espacios exteriores buscan convertirse en verdaderas extensiones del hogar, con materiales que suman calidez y una imagen más natural .

En ese contexto, los pisos de madera tecnológicos comienzan a ganar terreno y se convierten en una de las alternativas más buscadas para renovar balcones y terrazas.

La madera tecnológica está fabricada a partir de una mezcla de fibras o partículas de madera y materiales poliméricos. Este revestimiento permite lograr la apariencia de la madera tradicional , pero con una resistencia especialmente pensada para soportar las condiciones del exterior.

Una de sus principales ventajas es la variedad de tonos disponibles: desde colores claros y naturales hasta opciones más oscuras, lo que facilita su adaptación a distintos estilos decorativos. Además, aporta una superficie visualmente continua y una sensación de mayor calidez en comparación con la cerámica.

El uso de pisos símil madera puede modificar por completo la estética de un balcón. Mientras que la cerámica suele dar una imagen más clásica, la madera tecnológica permite crear ambientes asociados a estilos como el minimalismo cálido, el nórdico o el japandi .

Este tipo de piso se combina fácilmente con muebles de fibras naturales, sillones de exterior en tonos neutros, macetas de cemento o terracota, plantas verdes de diferentes tamaños, almohadones en tonos beige, arena o tierra, e iluminación cálida. Así, el balcón deja de ser solo un espacio de paso y se convierte en un lugar pensado para descansar, leer o compartir una comida.

Más allá de la estética, es clave que el piso elegido resista las condiciones del exterior : exposición al sol, lluvia, humedad y cambios de temperatura.

También es fundamental seguir las indicaciones del fabricante sobre instalación, mantenimiento, drenaje y resistencia al uso exterior.

Una de las características que hace que la madera tecnológica sea una alternativa atractiva para balcones y terrazas es que no requiere el mismo mantenimiento que la madera natural . Al estar compuesta por fibras de madera y polímeros, no necesita ser barnizada o protegida periódicamente de la misma manera.

Para conservarla en buenas condiciones, se recomienda retirar regularmente el polvo, las hojas y la suciedad acumulada . También puede limpiarse con agua y un producto indicado por el fabricante, evitando aquellos elementos que puedan dañar la superficie.

Fuente: TN