Dónde colocar una ramita de canela envuelta en papel aluminio para atraer abundancia en octubre 2026, según el Feng Shui

En el mundo del Feng Shui , distintos objetos tienen un gran valor simbólico. La canela , por ejemplo, está relacionada con la prosperidad, por lo que esta filosofía recomienda envolverla en papel aluminio y colocarla en un lugar estratégico de la casa para atraer abundancia en octubre 2026 .

De acuerdo con la filosofía china, la canela está asociada simbólicamente con la abundancia, la buena fortuna y el movimiento de la energía. El papel aluminio, por su parte, se utiliza por su capacidad de potenciar la intención del ritual.

El Feng Shui recomienda colocarla en la entrada de la casa . Esto se debe a que la puerta principal representa el punto por donde ingresa la energía al hogar , por lo que ubicar allí un elemento vinculado con la prosperidad simboliza la apertura a nuevas oportunidades.

La recomendación es dejar la ramita en un sitio seco, limpio y discreto , que puede ser sobre un mueble cercano a la puerta, dentro de un recipiente decorativo o en cualquier espacio ordenado próximo al ingreso. No es necesario que quede a la vista de todos: lo importante es la intención con la que se realiza el gesto.

Al realizar el ritual, muchas personas aprovechan para establecer una intención concreta para el nuevo mes, como ahorrar, organizar las finanzas o buscar nuevas oportunidades laborales.

La canela es una de las especias más utilizadas en rituales tradicionales relacionados con la prosperidad y la protección. Su aroma y su presencia en rama facilitan conservarla durante más tiempo y ubicarla en el lugar elegido sin complicaciones.

Más allá del ritual, el Feng Shui destaca la importancia de mantener la entrada del hogar limpia y ordenada . Antes de colocar cualquier objeto, se recomienda despejar el área, retirar elementos que ya no se usan y asegurarse de que el acceso sea agradable y libre de obstáculos.

De esta manera, el gesto de sumar una ramita de canela puede convertirse en una oportunidad para renovar la energía del hogar y comenzar el mes con una actitud positiva .

Fuente: TN