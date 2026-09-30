“El robo del siglo”: ATE denunció que un funcionario cobró más de $ 100 millones de indemnización del Estado y al día siguiente lo recontrataron con un sueldo millonario en el INTA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció un presunto fraude contra la Administración Pública que involucra al contador Daniel Neira , un funcionario que dejó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el pasado 31 de julio y cobró una indemnización del Estado por más de $100 millones , pero al día siguiente fue presentado como nuevo gerente de Contabilidad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con un sueldo cercano a los $ 5 millones.

" La inmoralidad y la corrupción de los funcionarios del Gobierno no tienen límites. Estamos frente a un fraude sin precedentes en el Estado. Esto no pasó nunca antes", enfatizó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar , quien calificó el caso como " el robo del siglo en el Estado ".

A través de un posteo en su perfil de la red social X , el sindicalista apuntó: "$ 109.781.999 de liquidación en el Enacom y al otro día Gerente de Contabilidad en el INTA con $ 5 millones por mes. Es un escándalo. Imagino que a este funcionario lo sacarán esposado del INTA".

En este marco, el secretario general de ATE Nacional advirtió además que, si no se adopta "una medida ejemplificadora", el gremio no descarta avanzar con una medida de fuerza . Según planteó, el objetivo es "cortar los delitos que se están cometiendo en varios organismos del Estado".

"Le pagan más de $ 100 millones a una persona y al otro día la recontratan, mientras los trabajadores del INTA cobran entre $ 800.000 y $ 1.500.000 por mes . Tenemos que ponerle un freno antes de que terminen de fundir todos los organismos y saquear el erario público" , disparó Aguiar.

Según denunció ATE, Neira coordinó su desvinculación del Enacom el 31 de julio y al día siguiente, el 1° de agosto, ya había sido incorporado al INTA. " Los trámites empezaron el 1 de julio, ¡23 días antes de que le notificaran la rescisión! Pasó de un organismo a otro sin un solo día de desocupación y con los bolsillos llenos", resaltaron.

URGENTE!! EL ROBO DEL SIGLO EN EL ESTADO DANIEL NEIRA COBRÓ MÁS DE $100 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN Y AL DÍA SIGUIENTE LO RECONTRATARON EN EL INTA CON UN SUELDO MILLONARIO $109.781.999 de liquidación en el Enacom y al otro día Gerente de Contabilidad en el INTA con $5 millones… pic.twitter.com/xM2zq5y3CE

Aguiar calificó el episodio como "un fraude sin precedentes contra el Estado" y cuestionó que pudiera desconocerse el pase de un funcionario de un organismo público a otro. " El Estado es un único empleador: no pueden decir que no sabían" , arremetió el dirigente sindical, quien además apuntó contra el discurso de austeridad del Gobierno y lo contrastó con el impulso a los retiros voluntarios en distintos organismos públicos.

Según indicaron en un comunicado, "para el sindicato el caso constituye una estafa de grandes magnitudes", ya que " el Gobierno no puede argumentar que un ministerio desconocía los antecedentes laborales de un funcionario de alto rango". Por ese motivo, exigen "una investigación profunda que determine quién orquestó el pase de Neira".

En este contexto, el sindicato reclama al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, la urgente convocatoria a comisión directiva para "anular la designación que pone al desnudo cómo La Libertad Avanza llegó para servirse del Estado mientras hace alarde de su austeridad" .

Además, ATE advirtió sobre "la violación de los artículos 4 y 8 de la Ley de Empleo Público, el Decreto reglamentario 1421/2002 (por cuanto Neira ingresó al Estado sin concurso ni publicidad y con un salario estrafalario), la normativa de la Ley de Procedimiento Administrativo por simulación y el artículo 174 del Código Penal por fraude a la Administración Pública".

Fuente: Clarín