MADARIAGA: Realizarán un conversatorio sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

MADARIAGA





La Jefatura de Inspección Distrital de General Madariaga convocó a las familias y a la comunidad educativa del distrito a participar de un conversatorio sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil, con el objetivo de brindar información y generar un espacio de intercambio sobre los alcances de la nueva normativa.





La actividad estará a cargo del fiscal Walter Mercuri, quien abordará los aspectos vinculados al nuevo régimen y responderá consultas de las familias y representantes de la comunidad educativa.





El encuentro se realizará el miércoles 16 de septiembre, desde las 8:30, en el SUM de la Unidad Académica, ubicada en avenida Buenos Aires 684.





Desde la Jefatura de Inspección Distrital señalaron que la propuesta busca acercar información a las familias para favorecer la comprensión de los cambios que introduce el nuevo Régimen Penal Juvenil y generar un espacio de diálogo sobre una temática que involucra a adolescentes, instituciones educativas y la comunidad.