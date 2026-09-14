GENERAL MADARIAGA: Comienza la entrega de la Ayuda Alimentaria Mensual de septiembre

MADARIAGA





La Secretaría de Desarrollo Social de General Madariaga informó el cronograma de entrega correspondiente al Plan “Ayuda Alimentaria Mensual” del mes de septiembre.





La distribución comenzará el miércoles 16 de septiembre y estará destinada en esa jornada a los beneficiarios de los barrios Centro, Norte y Quintanilla.





El cronograma continuará el jueves 17, con la entrega para vecinos de los barrios San Martín A, San Martín B, Kennedy y Los Pinos. En tanto, el viernes 18 de septiembre será el turno de los beneficiarios del barrio Belgrano.





La entrega se realizará en el depósito del Área de Prestaciones, ubicado en Rivadavia casi esquina Uruguay, en el horario de 7 a 13 horas.





Desde Desarrollo Social recordaron que, en caso de que el titular no pueda concurrir, la persona que lo reemplace deberá presentarse con la correspondiente autorización.





Por otra parte, se informó que la entrega correspondiente al Plan Alimentario para Diabéticos se llevará a cabo el jueves 24 de septiembre.