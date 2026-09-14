Rafael, albañil en Suiza: “Llegué como peón y ganaba 4.400 euros, hay gente que no da 2 pasos atrás para dar 3 hacia adelante”

Rafael , un albañil oriundo de España, compartió su historia sobre cómo logró progresar en el sector de la construcción en Suiza . Tras varios trabajos en su país, decidió emigrar en 2012 y arrancó desde el puesto más bajo en la obra civil helvética.

En una entrevista en el canal de YouTube @MeVoyalMundoCOM , Rafael comparó la situación laboral con España y remarcó la diferencia en la regulación y los convenios. “ Ese es el gran problema que hemos tenido siempre. Nadie controla a la empresa de que paguen lo que tengan que pagar ”, señaló.

Al llegar a Suiza, Rafael empezó como peón y ganaba unos 4.400 euros brutos , de los cuales, tras los descuentos del seguro médico privado obligatorio, le quedaban cerca de 3.000 euros limpios al mes. Durante los primeros tres años, vivió en módulos prefabricados junto a otros trabajadores para ahorrar gastos.

Con el tiempo, completó una formación profesional de tres años en obra civil, que incluyó superar exámenes teóricos en alemán. Gracias a esa capacitación, hoy cobra 43,50 francos suizos por hora , lo que le permite alcanzar ingresos cercanos a 7.000 euros mensuales en jornadas estándar.

Rafael advirtió que el progreso requiere esfuerzo y paciencia: “ Hay mucha gente que no está dispuesta a dar dos pasos atrás para luego dar tres hacia adelante ”, afirmó sobre la importancia de la formación y la experiencia.

El sistema de convenios en Suiza clasifica a los operarios por categorías y paga en función de la preparación técnica. Un peón sin cualificación recibe un sueldo base de 32,50 francos por hora , mientras que un oficial cualificado supera ampliamente esa cifra, con jornadas de 8 horas y media en verano y siete horas y media en invierno .

Rafael destacó que la experiencia previa en la construcción es clave para conseguir trabajo en el país. “ Alguien que sepa trabajar en la construcción ya tiene el 50% del terreno ganado ”, aseguró. Además, recomendó tener conocimientos básicos de alemán o francés, ya que eso aumenta un 30% las posibilidades de ser contratado .

Para quienes buscan empleo desde España, Rafael aconsejó recurrir a empresas de trabajo temporal especializadas , que gestionan el 80% de las contrataciones en el sector. También subrayó la alta demanda de mano de obra calificada: “ Si eres bueno te recompensan, porque hace falta muchísimo en la obra ”.

Sin embargo, aclaró que es obligatorio tener pasaporte europeo o visa de trabajo para conseguir empleo de forma legal en Suiza. Las autoridades sancionan el empleo no regularizado con la expulsión del país.

Fuente: TN