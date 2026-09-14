Imputaron al custodio de la vicegobernadora de Mendoza: iba alcoholizado cuando chocó y murió un motociclista

El custodio de la vicegobernación de Mendoza que protagonizó un incidente vial en el que murió un motociclista de 24 años, quedó imputado por homicidio culposo agravado.

El accidente fue en la ruta 40, a pocos metros de la escuela Abdón Abraham, en el municipio de Lavalle, a 30 kilómetros de la ciudad de Mendoza.

El policía Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, conducía el automóvil Suzuki Fun que cruzó de carril y chocó de frente con la moto marca Gilera, que circulaba en el sentido contrario. El conductor de la moto Diego Dávila Oviedo, murió por la gravedad de las heridas.

La pericia que terminó por complicar al policía Jonatan Salvador Araujo, de 39 años, fue el análisis de alcohol: al momento del accidente le encontraron 1,95 gramos del alcohol en sangre , cuando el nivel máximo permitido en Mendoza es del 0,5%.

Aunque el día del accidente la vicegobernadora mendocina Hebe Casado se encontraba en San Rafael, donde reside su familia, el custodia debía estar de guardia, ante una eventualidad.

De acuerdo con la información oficial, Araujo estaba en horario laboral y tenía que cumplir funciones en las oficinas del Estadio Malvinas Argentinas, donde se encuentran las dependencias de la guardia de la custodia.

Las ambulancias del servicio coordinado llegaron hasta el lugar. Ambos conductores fueron trasladados al hospital Central. Al ingresar al centro médico estatal, el joven que manejaba la moto falleció.

Este lunes, el policía Araujo recibió el alta médica y fue imputado por la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez por homicidio culposo agravado .

Si bien la figura jurídica es la de un homicidio sin intención, la calificación es agravada por conducir con una alcoholemia superior a la permitida y por invadir el carril contrario y circular en contramano al momento del accidente.

Dos horas después de informado el accidente en los canales oficiales el domingo, la vicegobernadora Casado publicó un mensaje en su cuenta de X: "Lamento profundamente el fallecimiento de un joven de 24 años como consecuencia del incidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en dirección al departamento de Lavalle, en el que se encuentra involucrado un agente que presta servicios de custodia en la vicegobernación de Mendoza".

Y al referirse a la investigación judicial en marcha, la funcionaria sostuvo que confía en el accionar de la Justicia. "Si se determinan responsabilidades, se actuará con todo el peso de la ley, sin privilegios ni excepciones de ningún tipo".

Fuente: Clarín