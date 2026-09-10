MADARIAGA: Faenaron dos vaquillonas y dejaron restos de los animales a la vera de la Ruta 11

MADARIAGA





Un establecimiento rural ubicado en inmediaciones de la Ruta 11, a la altura del kilómetro 427, en jurisdicción de General Madariaga, fue escenario de un hecho de abigeato que es investigado por personal policial.





De acuerdo con la denuncia, durante la madrugada autores ignorados ingresaron al campo y faenaron dos vaquillonas raza Aberdeen Angus, de pelaje negro, unos 300 kilos de peso cada una y aproximadamente dos años de edad.







El propietario del establecimiento advirtió lo ocurrido durante la mañana, luego de que empleados del barrio privado cercano observaran personas con linternas intentando ingresar al campo durante la noche. Al recorrer el predio, encontró los restos de los animales: las cabezas y las panzas habían sido abandonadas a unos 200 metros de la Ruta 11.





Además, en las inmediaciones de un molino fueron hallados dos costillares completos correspondientes a uno de los animales, situación que motivó el inmediato aviso a la Policía Rural.





Personal policial realizó una inspección ocular. Buscan determinar si un auto secuestrado en las inmediaciones tuvo que ver con el hecho.



