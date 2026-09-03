MADARIAGA: Allanaron una vivienda por la muerte de un perro baleado con un proyectil de aire comprimido

MADARIAGA





La investigación por la muerte de un perro que habría sido baleado en Madariaga tuvo una nueva instancia con un allanamiento realizado en una vivienda de la ciudad, aunque la diligencia no permitió encontrar elementos vinculados al hecho.





El caso se inició a partir de la denuncia de una mujer de 46 años, quien el 20 de agosto informó que su perro, un galgo de tres años de edad, había sido herido con un proyectil metálico similar a los utilizados en armas de aire comprimido.





Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle 43 Bis cuando escuchó llorar al animal y, al salir de su casa, lo encontró desplomado y temblando sobre la vereda.





Lo trasladó rápidamente a una veterinaria y allí, pese a los esfuerzos realizados, el animal murió. Durante la atención se constató que presentaba un orificio de ingreso en el sector izquierdo del cuerpo y se realizó una intervención para extraer un proyectil metálico.





A partir de ese elemento se inició una investigación bajo la carátula de averiguación de ilícito, con intervención de la UFID N° 8 de General Madariaga y en el marco de una causa por una posible infracción a la Ley 14.346, que contempla delitos vinculados al maltrato y la crueldad contra los animales.





El allanamiento





Como consecuencia de las tareas investigativas, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 12.





En el procedimiento fue identificado un hombre quien fue notificado de la causa en su contra. Sin embargo, la requisa realizada en el domicilio arrojó resultado negativo: no se encontraron elementos que pudieran ser secuestrados en relación con el hecho investigado.



