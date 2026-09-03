Detuvieron a una mujer acusada de sujetar a su amiga para que su expareja la apuñalara

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La Policía Civil del Distrito Federal detuvo a Gisele Moreira Silva, de 44 años, acusada de participar en el asesinato de Jussiara Ferreira dos Santos, de 42.

Según la investigación, Gisele sujetó a su amiga para permitir que la expareja de la víctima, João Alberto Mesquita da Silva, de 44 años, la apuñalara. El crimen ocurrió el sábado 29 de agosto.

Gisele fue detenida este miércoles en Águas Lindas de Goiás por agentes de la 32ª Comisaría de Policía de Samambaia Sul. João Alberto había sido detenido un día antes.

De acuerdo con los investigadores, las dos mujeres compartían una vivienda y mantenían una relación de amistad. El ataque habría ocurrido luego de que Jussiara se negara a entregarles dinero a los sospechosos.

El delegado Fabiano Oliveira explicó que el primer ataque fue realizado por Gisele, quien apuñaló a Jussiara en el hombro. Luego, la habría sujetado por la espalda para que João Alberto pudiera atacarla nuevamente.

La segunda puñalada alcanzó la zona del abdomen y provocó una perforación intestinal y una grave lesión abdominal.

A pesar de las heridas, Jussiara logró llegar hasta la casa de familiares para pedir ayuda. Fue trasladada a un hospital y sometida a una cirugía, pero murió antes de que los investigadores pudieran tomarle declaración formal.

acusada:

La Policía reconstruyó la dinámica del ataque a partir de los relatos que la víctima alcanzó a brindarles a sus familiares mientras recibía atención médica.

João Alberto ya tenía antecedentes de violencia contra Jussiara. En 2019, la mujer había denunciado una amenaza y solicitado una medida de protección.

Gisele podría ser imputada por feminicidio. La investigación continúa para determinar todas las circunstancias del crimen.