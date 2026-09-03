La delegación del Vaticano dejó el país tras recorrer los posibles lugares donde estará León XIV

La segunda avanzada del Vaticano con vistas a la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina finalizó este jueves su paso de cuatro días por el país supervisando posibles lugares y viajó a Uruguay para cumplir con la misma tarea tras haber estado en primer término en Perú, las otras dos naciones que incluirá la gira papal por Sudamérica de noviembre.

La última novedad que trascendió es que todos los desplazamientos del pontífice -salvo, obviamente, su viaje a Córdoba- serán por vía terrestre , sin utilizar helicóptero, lo que le permitirá en determinadas actividades mayor cercanía a la gente como en el caso de Luján que hará los últimos kilómetros en papamóvil.

Durante su estadía la avanzada estuvo en Buenos Aires, el partido de Almirante Brown, en el conurbano, Luján y Córdoba , donde estará León XIV y se entrevistó con autoridades nacionales encabezadas por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y de las jurisdicciones provinciales y municipales involucradas.

Ahora, la delegación expondrá ante la Secretaría de Estado de la Santa Sede un informe de sus recorridas por los tres países y será -tras la palabra final del papa- la que elaborará el programa del viaje previsto entre el 6 y el 17 de noviembre-, que el Vaticano difundirá entre el 15 y el 20 de este mes .

En el caso de Argentina, donde estará entre el domingo 8 a la tarde y el miércoles 11 al mediodía, el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, dio prácticamente por decidido que la misa en Buenos Aires será junto al Monumento de los Españoles, al igual que e encuentro con los jóvenes .

Concretamente, a su arribo irá a la Casa de Gobierno a reunirse con el presidente Javier Milei. Además, rendirá un homenaje al general San Martín en la plaza homónima del barrio de Retiro y saludará a los líderes de otras confesiones religiosas en el Palacio San Martí, sede de la cancillería.

Tendrá también un encuentro con la sociedad civil -gobernadores, legisladores, intendentes, referentes de los partidos políticos- en el Palacio Libertad y otro con empresarios, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales en el auditorio mayor de la UCA, en Puerto Madero.

Además, se reunirá con todos los obispos del país en la catedral metropolitana y visitará el cottolengo de don Orione, en Claypole, en el gran Buenos Aires, y la cárcel de Devoto, en la ciudad de Buenos Aires.

En Córdoba, celebrará una misa en el playón de la fábrica militar de aviones y se reunirá con sacerdotes y monjas de todo el país en la catedral. Su última actividad será una misa en Luján tras lo cual partirá a Perú.

Fuente: Clarín