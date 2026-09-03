PINAMAR: Dos estafas en donde una víctima perdió más de 3 millones en una supuesta inversión

ZONALES





Dos hechos de estafa fueron denunciados este miércoles en Pinamar y quedaron bajo investigación de la UFID N° 5. Los casos tuvieron modalidades diferentes: en uno, un vecino de Cariló denunció haber perdido alrededor de $3,2 millones tras realizar transferencias para un supuesto curso de trading e inversiones; en el otro, una mujer fue engañada mediante el WhatsApp de una amiga cuyo teléfono había sido hackeado.





En el primero de los casos, la víctima de 61 años, denunció que a mediados de mayo se contactó de manera virtual con una empresa identificada como Instituto Silver Laker y S.B.S Trading SA, con la intención de realizar un curso relacionado con trading e inversiones.





De acuerdo con su relato, durante los meses siguientes realizó seis transferencias, por un monto total aproximado de $3.200.000. La situación comenzó a generar sospechas cuando intentó retirar el dinero que supuestamente había invertido y no pudo hacerlo.





Fue entonces cuando advirtió que podría haber sido víctima de una maniobra fraudulenta y decidió realizar la denuncia penal. La investigación busca determinar quiénes se encontraban detrás de la operatoria y qué destino tuvieron los fondos transferidos.





Una amiga ofrecía dólares, pero su teléfono había sido hackeado





El segundo caso ocurrió en Pinamar y tuvo como víctima a una mujer de 36 años, domiciliada en la calle Juno al 1000.





Según denunció, alrededor de las 12.15 recibió un mensaje desde un número de teléfono que utilizaba una amiga de su madre. En el mensaje le ofrecían dólares a un supuesto precio conveniente: “Tengo unos dólares para cambiar a buen precio”.





Ante esa propuesta, realizó una transferencia de $280.000.





Sin embargo, poco después decidió comunicarse telefónicamente para avanzar con la operación y descubrió que algo no estaba bien. Al hablar con ella, confirmó que su teléfono celular había sido hackeado y que el mensaje con la supuesta venta de dólares no había sido enviado realmente por su amiga.





De esta manera, la víctima comprendió que había transferido el dinero a raíz de una maniobra de suplantación de identidad mediante el acceso ilegítimo a la cuenta de mensajería de otra persona.