Macabro hallazgo en Merlo: operarios hacían pozos para la instalación de postes de luz y encontraron una bolsa con un bebé muerto dentro

Un macabro hallazgo tuvo lugar en la localidad de Mariano Acosta, en Merlo donde operarios de una empresa de energía eléctrica cavaban pozos para instalar postes de luz: encontraron enterrada una bolsa con un bebé muerto dentro en el frente de una casa.

Tras la conmoción, vecinos del barrio señalaron a los padres del bebé como responsables del filicidio y la Policía los demoró, aunque fueron liberados a las pocas horas.

Según confirmaron desde la Fiscalía, ya les tomaron testimonio y aguardan los resultados de la autopsia. En principio, la madre de la criatura habría dicho que efectivamente, "el bebé era de ella" y que lo descartó porque tuvo " un aborto espontáneo".

"Pasó temprano a la mañana (por este viernes) que encontraron a un bebé muerto dentro de una bolsa. Cuando llegué ya estaba la Policía, una ambulancia y aparentemente los padres de la criatura", contó Nahuel de 32 años, uno de los vecinos donde tuvo lugar el macabro hallazgo.

En charla con Crónica TV , el vecino que testificó ante la Policía detalló que " fueron los operarios que al cavar el pozo se encontraron con la bolsa enterrada".

Por estas horas, las autoridades policiales y judiciales se encuentran investigando las circunstancias del trágico hecho para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

Por lo pronto, la Fiscalía que interviene en la investigación aguarda de manera urgente los resultados de la autopsia, que se conocerán este sábado. El peritaje forense será clave para determinar si el bebé llegó a nacer con vida (lo que cambiaría la carátula legal a homicidio) o si efectivamente se trató de una interrupción espontánea del embarazo.

Fuente: Clarín