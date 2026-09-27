Lo buscaban desde hacía 3 años por abusar de su hermana y estaba escondido en la casa de un familiar: fue detenido

Un hombre de 23 años fue detenido en la localidad bonaerense de Banfield acusado de abusar sexualmente de su hermana menor de edad . El arresto se concretó durante un allanamiento después de que permaneciera más de tres años prófugo.

La investigación empezó el 20 de junio de 2023, cuando la abuela de la víctima realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero. Contó que la adolescente sufría los ataques durante la madrugada cuando ella se iba de la casa para ir a trabajar en la localidad de Caseros.

A partir de la denuncia, hubo distintos peritajes y la víctima declaró en Cámara Gesell. De acuerdo con la investigación, los resultados de esas medidas permitieron avanzar con la acusación y la Justicia ordenó un allanamiento para detener al sospechoso.

Sin embargo, cuando los investigadores llegaron a su casa, el hombre ya se había ido . Desde entonces estaba prófugo .

Ante la falta de información sobre su ubicación, la Unidad Funcional de Instrucción N° 14 de San Martín, a cargo del fiscal Ricardo Romero , solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los investigadores, con apoyo del Departamento de Cibercrimen, realizaron tareas de inteligencia y utilizaron herramientas de geolocalización para seguir el teléfono que utilizaba el acusado .

De esa manera, lograron establecer que el dispositivo registraba actividad en una casa de un familiar del sospechoso, ubicada en Banfield . Con esa información y una orden del Juzgado de Garantías N° 2 de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, los agentes montaron una vigilancia en la zona.

El operativo terminó cuando los agentes identificaron al hombre mientras caminaba por la calle . Lo interceptaron y lo detuvieron en Rodríguez Peña al 1900, en Banfield Oeste.

De esa manera, quedó a disposición de la Justicia y fue acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con una menor de 18 años . La causa continúa bajo investigación de la Justicia de San Martín.

Fuente: TN