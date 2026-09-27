Asesinaron a un joven de un piedrazo en la cabeza durante una pelea a la salida de un boliche en Ezeiza: hay cuatro detenidos

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo en la cabeza durante una pelea después de salir de un boliche en la localidad bonaerense de Ezeiza . Por el crimen fueron detenidos cuatro jóvenes , uno de los cuales es señalado de manera preliminar como el presunto autor material del homicidio.

Todo ocurrió esta madrugada en inmediaciones de las calles Presidente Perón y French, a unas 15 cuadras del boliche Egipto , donde había comenzado el primer enfrentamiento.

Dos grupos de jóvenes tuvieron una discusión dentro del local bailable. Al salir, volvieron a encontrarse en la zona de French, del otro lado de la Ruta 205, consignó el sitio InfoCañuelas .

En ese lugar hubo una nueva pelea . De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, un grupo de cuatro chicos empezó a arrojar piedras contra otro integrado por tres personas.

En ese escenario, la víctima Tomás Ezequiel Rojas recibió un impacto en la cabeza y murió .

Después del ataque, los involucrados se retiraron. La Policía de Ezeiza analizó las cámaras de seguridad de la zona y logró identificar a varios de los sospechosos .

El primer detenido fue Emanuel Rivas , de 18 años, quien habría integrado el grupo que arrojó las piedras. Luego se realizaron tres allanamientos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, donde fueron aprehendidos Alan Montuelle , de 23, Tobías Juárez , de 22, y Gastón Saliega , de 19.

Montuelle es señalado preliminarmente como el presunto autor material del piedrazo que impactó en la cabeza de Rojas. De todas maneras, la investigación busca establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

El cuerpo de Rojas, que era de Cañuelas, permanece en el hospital local y será trasladado a la morgue de Lomas de Zamora para la autopsia.

La causa fue caratulada como “ homicidio ” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 de Ezeiza, encabezada por la fiscal Florencia Belloc .

Fuente: TN