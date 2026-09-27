Antes de viajar a París, Milei le entregará un reconocimiento al polista Adolfo Cambiaso

Esta semana, la agenda de Javier Milei estará marcada por el viaje del mandatario a París para ser parte de la Argentina Week , pero según difundió este domingo por Casa Rosada, antes de cruzar el Atlántico, participará de la entrega de una distinción al polista Adolfo Cambiaso .

Luego de un lunes sin actividades previstas en su agenda, este martes a las 17 el jefe de Estado presidirá la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre a Cambiaso que se entregará en el Palacio Libertad.

Acompañando al mandatario estarán presentes: el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli , y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez.

El vínculo entre Milei y Cambiaso data ya de algún tiempo. El Presidente participó como espectador tanto de la semifinal como de la final del Abierto Argentino de Polo el año pasado en el que el equipo del deportista, La Natividad La Dolfina, se consagró campeón.

Tras la ceremonia en el Palacio Libertad, a las 22 saldrá el vuelo que transporte a Milei a París , a donde se espera que aterrice a las 13 del miércoles.

Apenas llegado a Francia, el mandatario será recibido en un "Cóctel-cena de bienvenida" que dará inicio a la Argentina Week en la Embajada Argentina en París.

Ya el día jueves, sobre las 5.30 (horario argentino), el Presidente dará un discurso en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Ese mismo día tendrá varias reuniones. Con empresarios y con los 12 gobernadores que viajarán con el Presidente a París. Los mandatarios provinciales confirmados en la comitiva son Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres , de Chubut; Gustavo Sáenz , de Salta ; Alberto Weretilneck , de Río Negro; Alfredo Cornejo , de Mendoza; Rogelio Frigerio , de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés , de Corrientes; Rolando Figueroa, de Neuquén; Carlos Sadir , de Jujuy; Marcelo Orrego , de San Juan; Raúl Jalil , de Catamarca, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También el jueves, el Presidente se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron , quien lo recibirá en el Palacio del Elíseo a las 13.50.

El viernes, Milei recibirá a las 9.30 el premio del Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia. Media hora después, será el jefe de Estado quien entregue el premio del París Economic Forum a los economistas más influyentes del planeta.

Ese mismo día, aun sin hora confirmada, el Presidente cerrará con un discurso la Argentina Week , y a las 18 saldrá su vuelo para volver a Buenos Aires, donde tiene prevista arribar a las 10 de la mañana del sábado.

Por su parte, otros funcionarios de peso en el Gobierno también tienen agendados varios compromisos esta semana.

El lunes, el canciller Pablo Quirno recibirá una copia de cartas credenciales de la nueva embajadora de Israel ante la Argentina, Ahuva Spieler.

Ya el martes, se llevará a cabo la habitual conferencia de prensa de Adrián Ravier a las 11 y a las 13 una nueva reunión de la mesa política. Esta última se da en un tenso clima puertas adentro del gobierno mientras Karina Milei presiona para eliminar las PASO, pero Patricia Bullrich advierte que no están los votos en el Senado sin acuerdos con gobernadores, dejando la responsabilidad en Diego Santilli.

Sobre las 10 del día jueves , Alejandra Monteoliva , Ministra de Seguridad, participará de la apertura del 38° Encuentro Nacional e Internacional de Ministerios Públicos Fiscales del Sistema Penal, que se llevará adelante en Rosario.

Tres horas después, pero en otro punto del país, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, estará presente en Mar del Plata para participar del 62° Coloquio Idea, que se celebrará en el Hotel Sheraton.

Finalmente, el viernes a las 12 nuevamente Monteoliva tendrá actividad al participar del cierre conjunto de l Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria (CAFFoPP) y del Consejo Federal Penitenciario (COFEPE).

Fuente: Clarín