Juan José Ebenezer, mecánico: “Ojo con el líquido de frenos, esta es la diferencia entre uno nuevo y uno viejo”

El líquido de frenos es uno de los componentes más importantes para la seguridad de cualquier vehículo, pero suele ser ignorado por la mayoría de los conductores. El mecánico y creador de contenido Juan José Ebenezer mostró en sus redes sociales la diferencia entre un líquido recién extraído y uno nuevo, y alertó sobre los riesgos de no cambiarlo a tiempo.

Este fluido hidráulico transmite la fuerza del pedal a las pastillas de freno y debe tener un alto punto de ebullición, ser incompresible y contar con propiedades anticorrosivas y lubricantes. Sin embargo, su característica higroscópica —la capacidad de absorber humedad— hace que se deteriore con el tiempo y pueda afectar el funcionamiento del sistema.

Según explicó Juan José , el líquido de frenos puede volverse marrón o cobrizo debido a los sedimentos que absorbe del circuito. “ Puede estar deteriorado o sucio por los sedimentos que ha absorbido del circuito ”, detalló el mecánico en una de sus publicaciones, mostrando el contraste entre el líquido usado y el nuevo.

El especialista advirtió que muchos conductores dejan pasar meses o incluso años sin revisar ni cambiar el líquido, lo que aumenta el riesgo de corrosión y fallas en el sistema de frenos. Además, señaló que si el mantenimiento previo no fue el adecuado, el líquido puede volver a ensuciarse rápidamente aunque se lo reemplace.

La recomendación de Juan José Ebenezer es clara: “ Es necesario cambiar asiduamente el líquido de frenos para que se vaya limpiando de forma periódica, no cuando ya se tenga una avería ”. De esta manera, el sistema se mantiene en mejor estado y puede durar muchos más años sin problemas.

El mecánico insistió en la importancia de realizar este mantenimiento desde el momento en que se adquiere el vehículo, ya que un descuido previo puede afectar la eficacia del cambio. “Esto va a hacer que tu sistema de freno esté en mejor estado y que te dure muchos más años sin averías”, concluyó.

Fuente: TN