Lisa Eldridge, maquilladora: “A partir de los 30 años, hidratar la piel antes de maquillarse es fundamental para no sumar años”

Al maquillarse , muchas personas se concentran principalmente en elegir una buena base, corrector o polvo, pero dejan en segundo plano un paso previo que puede modificar por completo el resultado. En ese sentido, la maquilladora británica Lisa Eldridge destaca la importancia de preparar la piel antes de aplicar productos de maquillaje, especialmente cuando aparecen signos de sequedad o falta de hidratación.

De acuerdo con la especialista: “El maquillaje siempre luce más bonito cuando se aplica sobre una piel bien cuidada” . La profesional explica que una piel bien hidratada permite que los productos se deslicen mejor , duren más y consigan un acabado más uniforme y natural. Además, sostiene que cuando la piel ya tiene luminosidad, se necesita menos maquillaje para conseguir ese efecto.

En líneas generales, el problema aparece cuando los productos de maquillaje se aplican sobre una superficie seca o con zonas descamadas. En esos casos, la base puede acumularse en determinadas áreas y hacer más visibles las irregularidades de la piel.

Según Eldridge, una buena preparación permite conseguir una aplicación más uniforme y evita que el maquillaje se adhiera a las zonas secas . En una entrevista con Allure , la maquilladora remarcó que la preparación de la piel es fundamental y que una exfoliación suave junto con una buena crema hidratante puede mejorar tanto la aplicación como la duración del maquillaje.

La propia maquilladora también recomienda trabajar sobre una piel limpia e hidratada antes de aplicar productos de tez. En su sitio oficial, explica que una base bien hidratada ayuda a que los productos se integren mejor y que el rostro consiga un aspecto más fresco y luminoso.

Después de los 30, la preparación de la piel puede convertirse en un paso especialmente relevante dentro de la rutina de maquillaje, aunque las necesidades pueden variar según cada persona. Más que sumar productos, la clave está en conseguir una superficie confortable e hidratada antes de aplicar la base y el corrector .

Eldridge incluso desarrolló productos específicos para incorporar hidratación al proceso de maquillaje. Su Skin and Makeup Enhancing Mist , por ejemplo, está pensado para aportar humedad, refrescar el rostro y ayudar a que los productos de maquillaje se integren mejor sobre la piel.

Fuente: TN