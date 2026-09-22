Las manicuristas coinciden: el color de uñas que es tendencia en 2026 por ser más elegante y combinable

Las uñas vanilla latte se convirtieron en una de las grandes tendencias del ámbito de la belleza para 2026. Inspirada en los tonos cremosos de un café con leche de vainilla, esta manicura combina colores suaves, brillo y un acabado glaseado que aporta una apariencia elegante sin ser demasiado llamativa.

La propuesta toma como referencia el universo de las bebidas a base de café y lo lleva a las uñas con una paleta de colores que incluye vainilla, crema, beige cálido y nude. El resultado busca mantener la estética minimalista que ganó popularidad con las glazed donut nails y las soap nails, pero con una tonalidad más cálida y natural.

Una de las características que explica su popularidad es la versatilidad . Las uñas vanilla latte pueden adaptarse a distintos largos y formas, combinan con prendas de diferentes colores y funcionan tanto para una jornada cotidiana como para una ocasión especial. Además, el acabado luminoso genera un efecto delicado que se integra con otros estilos.

Las uñas estilo vanilla latte se caracterizan por utilizar una base en tonos vainilla, crema, beige claro o nude cálido, sobre la que se incorpora un brillo perlado o cromado muy sutil. El objetivo es conseguir una superficie luminosa , similar al efecto glaseado, pero sin recurrir a colores blancos demasiado intensos.

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La técnica puede realizarse con esmalte tradicional, semipermanente o gel, según la duración y el acabado que se busquen. Para conseguir el efecto característico, primero se aplica una base fortalecedora y luego el color elegido. Una capa muy fina de polvo cromado o perlado aporta la luminosidad, mientras que el top coat termina de sellar el diseño.

Otra de las razones de su popularidad es que favorece distintos tonos de piel . Los colores cálidos pueden aportar luminosidad a las manos y generar un efecto visual sofisticado sin convertirse en el centro del look. Además, la paleta es fácil de combinar con ropa informal, prendas de oficina o conjuntos más elegantes.

La tendencia funciona bien en uñas cortas y redondeadas , aunque también puede adaptarse a formas almendradas, ovaladas y soft square. El resultado mantiene la estética de las uñas naturales que marca buena parte de las propuestas de belleza de 2026 y suma el acabado brillante asociado a las manicuras glaseadas.

El momento del retoque depende del tipo de manicura utilizada y de la velocidad con la que crecen las uñas. En el caso de las uñas artificiales, muchos dermatólogos señalan que los retoques suelen realizarse cada dos o tres semanas , debido al espacio que aparece entre el producto y la cutícula a medida que la uña crece.

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En las manicuras en gel, el esmalte suele mantenerse alrededor de dos a tres semanas , aunque el momento del mantenimiento también depende del estado de las uñas y de la aparición de desprendimientos o roturas. La recomendación es no arrancar ni raspar el producto cuando comienza a levantarse , ya que esto puede dañar la superficie.

Los especialistas también aconsejan prestar atención a las uñas cuando se retira el esmalte. Si aparecen cambios de color, textura, engrosamiento, desprendimiento o alteraciones en la piel que las rodea, conviene dejar de aplicar productos y consultar con un dermatólogo . En caso de utilizar manicuras de gel con frecuencia, los expertos recomiendan además realizar períodos sin esmalte para permitir que las uñas se recuperen.

Para mantener las uñas saludables, los dermatólogos aconsejan hidratarlas con frecuencia, especialmente después de lavarse las manos. También recomiendan evitar cortar las cutículas , ya que cumplen una función protectora frente a bacterias y otros microorganismos.

Otro punto importante es no utilizar las uñas como herramientas ni arrancar el esmalte cuando comienza a desprenderse. Al retirar una manicura en gel, conviene hacerlo de manera adecuada y evitar raspar la superficie. También es recomendable utilizar guantes al realizar tareas domésticas que impliquen contacto prolongado con agua o productos de limpieza.

Fuente: TN