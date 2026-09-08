La Justicia suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la imputabilidad a los 14 años en la Provincia de Buenos Aires

En un dictamen controversial y cuando apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva, una jueza de la Provincia de Buenos Aires ordenó este lunes suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años .

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual , a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora , a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo (cuyo presidente es el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe) en representación de adolescentes privados de su libertad.

La determinación tiene alcances que no están del todo claros. Este lunes, varios magistrados del fuero juvenil consultados por este diario coincidieron en que hay un "gris jurídico". De hecho, en las últimas horas el juez de Menores de Quilmes, Elbio Ramos, ordenó una detención de un menor de 15 años, amparado en la nueva ley.

Según el fallo, al que tuvo acceso Clarín , la jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la Provincia para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses. "Se debe resolver si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia", sostuvo en su decisión.

Para justificar la medida, el tribunal tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados por no cumplirse los estándares mínimos.

Según la jueza, si bien se reconocen avances en materia edilicia, de agua potable y alimentación, se constataron faltas persistentes en el acceso efectivo a la educación , la formación profesional, el ámbito laboral y la limitación de los tiempos de aislamiento, situación que fue calificada como recurrente en diversos dispositivos de la provincia según información aportada por el propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.

"El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá", remarcó el fallo.

Y continuó: "No respetar las condiciones mínimas de los derechos de los adolescentes detenidos tiene consecuencias no deseadas para la propia sociedad. Hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia".

La jueza Pascual hizo hincapié en las remodelaciones edilicias que deben hacerse para recibir a los menores , ya que "el aumento en la cantidad de personas detenidas también puede llegar a tener impacto inmediato en razón de los cambios de parámetros para las detenciones y prisiones preventivas".

En el documento, la jueza resolvió " suspender preventivamente la aplicación de la ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires por sesenta días" y fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre para que los responsables del Ejecutivo provincial con injerencia en el tema informen sobre las medidas que se tomaron para la implementación de la ley.

Este es el punto en que no hay coincidencia. Un magistrado dijo este lunes a Clarín que "a partir de esta decisión, varios jueces estamos en contacto permanente para ver como actuales. No se puede suspender una ley por una resolución de un juez. Por ahora seguiría vigente porque hay muchas cuestiones por determinar".

En principio, podría tener vigencia sobre la jurisdicción de Lomas de Zamora, explicó otro juez de menores. Tampoco tienen el panorama claro en la Comisión Provincial por la Memoria, un organismo que se opuso al cambio legal y asiste a personas en situación de cárcel.

"Mañana, otro juez podría decidir otra cosa . (El fallo que favoreció a la ONG del Padre Pepe) es un proceso colectivo que debe registrarse en la Corte Provincial. Pero el habeas corpus no quedó incorporado en ese registro. Ese registro obliga a los jueces a remitir un caso parecido al primer juez que intervino. Y eso no ocurrirá", dijeron en ese ente provincial.

Pascual, hoy al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

La decisión de la jueza llega luego de que este lunes fue oficializada la ley mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece cómo se aplicará en la práctica el nuevo sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal.

La ley fue sancionada en febrero de este año por el Senado, que dispuso su entrada en vigencia 180 días después de su promulgación, registrada el 9 de marzo.

Esta puesta en marcha trajo varios cuestionamientos dentro de la Justicia, principalmente desde fiscalías y juzgados que atienden causas de menores, tanto a nivel nacional como provinciales.

En Buenos Aires, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), encargado de administrar los institutos y centros socioeducativos donde deben alojarse jóvenes en conflicto con la ley, está en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Su titular es Andrés "Cuervo" Larroque , quien manifestó su rechazo a la baja de la edad y cuestionó los recortes que Nación hizo a los programas de niñez y adolescencia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también planteó que se debe priorizar los programas de inclusión y seguimiento para jóvenes en conflicto con la ley para evitar la reincidencia, antes que centrar la solución en un enfoque punitivo. Fue una manera sinuosa de cuestionar la ley que impulsó Nación.

Una de las primeras reacciones al fallo de la jueza de Lomas de Zamora fue la de la senadora libertaria Patricia Bullrich , quien responsabilizó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por considerar que "se pone del lado de los delincuentes".

En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww

"Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias", indicó Patricia Bullrich desde su cuenta de X.

Y agregó: "Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga".

Fuente: Clarín