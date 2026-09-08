Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) publicó todas las fechas de pago correspondientes a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre 2026. Las mismas incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.

Los beneficiarios de la AUH de la Anses reciben en septiembre un incremento del 2,11% , producto de la actualización mensual que se realiza tomando el último índice inflacionario.

Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos . Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en agosto es el siguiente, según la terminación del DNI:

Los titulares perciben los siguientes importes en septiembre, con la actualización del 2,11%:

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH , con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Fuente: La Nación