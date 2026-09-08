Ataque a cuchillazos en una YPF de Recoleta: “Gracias a Dios consiguió ponerse la mano en el cuello”

"Mi hijo puso la mano, por eso no me lo mató", le contó a Clarín Miguel Ángel Sosa (61), un sastre de Paso del Rey, al oeste del Gran Buenos Aires.

El domingo, el hombre fue a pasar el día junto a su esposa, su nuera y su hijo, Josué Ángel Sosa (28) a la costanera de la Ciudad de Buenos Aires.

Alrededor de las 20 se detuvieron en una estación de servicio YPF ubicada sobre Paraguay al 1600.

El agresor, identificado como Miguel Pérez Allen (36), había intentado cargar GNC, pero el empleado se negó a realizar la carga porque tenía vencida la oblea y no cumplía con la certificación correspondiente.

Fue en ese momento en el que empezó una discusión. Ángel estaba junto a su hijo en otro surtidor e intentó tranquilizarlo: "Calmate, que te vas a ir a la comisaría" , le advirtió para que bajara el tono de la discusión.

Pérez Allen se fue y quiso cargar con otro playero alegando que "siempre" lo hacía. Pero el compañero también se negó.

Fue en ese momento que arremetió enojado contra el primer empleado que le negó la carga y volvió a toparse con Miguel Ángel y su hijo.

Los Sosa iban en un Chevrolet Agile y ya habían terminado de cargar el combustible. Josué estaba moviendo el vehículo mientras su papá iba al baño cuando el agresor los atacó.

Pérez Allen migró desde Venezuela y se instaló en Argentina. Fuentes consultadas por Clarín confirmaron que ya contaba con dos antecedentes violentos . Uno por un episodio del 16 de mayo de 2026 por daños, investigado por la Comisaría Vecinal 1C y otro del 4 de noviembre de 2024 por participar de una pelea en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 14A.

El agresor insultaba a todos los que se cruzaban en su camino y sacó un cuchillo tipo Tramontina para atacarlos.

"Este muchacho se cruza delante de mi hijo a pelear. Entonces él sale del auto más o menos a dos metros de donde estaba la pelea con los playeros. Y él (Pérez Allen) sale a buscar a mi hijo, directamente sale a buscarlo. Como yo justo estaba ahí al lado, más vale que es mi hijo y lo voy a defender", contó Miguel Ángel a Clarín mientras se recupera de las heridas.

Ángel es sastre y su esposa modista, juntos viven de Eleazar Sastrería , un atelier que tienen en su casa y donde diseñan trajes y vestidos de novia. Ahora, como consecuencia de las heridas, debe hacer reposo pero tiene que trabajar para cumplir con las entregas pautadas.

"Yo escuché que gritaba, no sé si era mi hijo o quién gritaba, '¡Tiene algo en la cintura, tiene un cuchillo! ' Y yo intenté buscar en la cintura de él, pero no lo encontré nada: ya lo tenía en la mano y empezó a atacarnos", recordó la víctima.

Primero trascendió que se trataba de una persona en situación de calle la que había atacado al playero. También que el hombre había sido herido en la pierna pero la puñalada fue directo al abdomen y a la espalda: "Me hicieron la cirugía... y el cirujano me cosió. Cuando me pongo de perfil para que me cambie la gasa y para que la enfermera vea me dice: 'Tenés otro agujero en la espalda' . Yo no sé en qué momento, pero tenía otro agujero en la espalda", recordó y agradeció que no le daño el pulmón o algún órgano vital.

Sobre el ataque a su hijo, Josué, lamentó: "Le atravesó el cuchillo por la mano, gracias a Dios alcanzó a ponerse la mano en el cuello , porque iba directamente ahí el cuchillo. Por eso no me lo mató", lamentó. Y aclaró que su esposa también tiene moretones y golpes porque intentó separarlos: "Hace tres meses me pusieron un stent. Se puso en el medio y también la golpearon".

Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Fernández y fueron dados de alta este lunes por la mañana.

La investigación quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 33, a cargo del juez Darío Osvaldo Bonanno que este lunes citó a declarar al playero que intervino en la discusión.

La estación de servicio estuvo cerrada hasta la 1.30 de la mañana.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín