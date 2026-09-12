La Justicia rechazó el sobreseimiento de la madre del nene de 2 años que murió en un presunto caso de maltrato infantil en Salta

La Justicia de Salta rechazó el pedido de sobreseimiento presentado por la madre de Thiago Altamirano , el nene de dos años que murió el 22 de junio en la ciudad de Salta, en un presunto caso de maltrato infantil.

La mujer, de 19 años, había quedado imputada junto con su pareja luego de que el chico fuera trasladado de urgencia a un hospital con graves lesiones y llegara sin signos vitales al centro de salud .

El juez Ignacio Colombo resolvió el viernes que la joven siga imputada en la causa . El magistrado consideró que todavía existen elementos que permiten sostener la acusación .

La mujer está acusada como presunta coautora de homicidio agravado por el vínculo . Durante la audiencia, su defensa sostuvo el pedido de sobreseimiento , mientras que el Ministerio Público Fiscal se opuso y presentó los elementos reunidos durante la investigación, informó El Tribuno .

Al finalizar el encuentro, Colombo rechazó el planteo al considerar que no existe una certeza total de que la joven no haya tenido participación en el hecho.

El caso empezó el lunes 22 de junio, cuando Altamirano fue llevado por su madre al Hospital Papa Francisco , en la capital salteña. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado en código rojo al Hospital Materno Infantil, donde entró sin signos vitales.

En un primer momento, la madre había señalado que el chico se cayó de la cama. Sin embargo, los médicos detectaron lesiones internas y se dio intervención a la Justicia, que comenzó a investigar las circunstancias de la muerte.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Además de la madre, un hombre de 32 años que era su pareja al momento del hecho permanece imputado como presunto autor de homicidio agravado por alevosía.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el hombre habría provocado la muerte del chico mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la madre se le atribuye una presunta conducta omisiva frente a lo ocurrido.

Fuente: TN