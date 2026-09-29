La ANMAT prohibió una línea de desinfectantes por falta de registro: cuál es la marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución de una línea de desinfectantes por no contar con el registro sanitario correspondiente.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6173/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial y alcanza, en todo el país, a productos domisanitarios de la marca B&T Química .

Según la resolución, la investigación se inició a partir de una denuncia y permitió constatar que los artículos eran promocionados y comercializados a través de su sitio web, redes sociales y plataformas de venta digital, pero que no se encontraban inscriptos ante ANMAT y tampoco contaban con la identificación de "un establecimiento responsable habilitado".

Posteriormente, el organismo de control informó que la firma B&T Química S.R.L. se inscribió ante el organismo y respondió a las notificaciones realizadas, declarando que se encontraba "llevando adelante las acciones correspondientes para regularizar la situación de los productos en cuestión".

Sin embargo, la resolución señaló que la empresa inscribió "únicamente los productos de riesgo 1 del tipo limpiadores y suavizantes ", mientras que los productos desinfectantes continuaban sin registro .

Además, una consulta realizada a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires determinó que " no se encontraba registro " de esos productos en esa jurisdicción.

Ante ese contexto, la ANMAT determinó que los productos comercializados y publicitados " infringen " la normativa sanitaria "por tratarse de productos domisanitarios sin registro ".

El organismo indicó además que se trata de productos respecto de los cuales " se desconocen las condiciones de manufactura y formulación " y remarcó que, "no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos es que se toman medidas precautorias ".

La disposición también ordenó instruir un sumario sanitario contra la firma B&T Química S.R.L. por presuntos incumplimientos a las normas que regulan el registro y la comercialización de este tipo de productos.

En otra disposición publicada también este martes, la ANMAT también prohibió el uso, comercialización, publicación y distribución de todos los productos médicos fabricados o importados por MW Distribuciones indicados principalmente "para tratar el prolapso de órganos pélvicos (útero, vejiga, recto) y la incontinencia urinaria de esfuerzo .

La medida surgió después de una inspección realizada en una empresa de Corrientes donde fueron encontrados "aritos de silicona" que, según indicó la responsable del establecimiento, eran utilizados como pesarios de silicona , utilizados "en pacientes que prefieren alternativas no quirúrgicas, tienen alto riesgo quirúrgico o buscan posponer la cirugía".

Durante la fiscalización , los inspectores comprobaron que las unidades no poseían " identificación de lote , fecha de fabricación/fin de vigencia, datos del fabricante o importador ni datos de registros sanitarios ".

La ANMAT verificó además que "no consta registro de inscripción" del producto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica y que tampoco existe habilitación para una firma denominada "MW Distribuciones" como fabricante o importadora de productos médicos.

La resolución concluye que se trata de "un producto médico sin registro sanitario respecto del cual se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad" y que, por esa razón, "reviste riesgo para la salud de los potenciales pacientes".

Por ese motivo, el organismo resolvió prohibir "todos los productos médicos fabricados/importados por MW DISTRIBUCIONES hasta tanto obtengan su correspondiente autorización".

Fuente: Clarín