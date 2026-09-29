Un argentino aceptó 10 mil dólares para pelear por Rusia tras ver un anuncio en redes y terminó prisionero en Ucrania: quién es Ibrahim Roberto Yamil

Un argentino de 37 años que aceptó 10 mil dólares para incorporarse a las fuerzas rusas luego de ver un anuncio en redes sociales , terminó capturado en Ucrania y fue presentado por las autoridades locales como el primer ciudadano de nuestro país en ser tomado prisionero en el marco del conflicto.

Según la información difundida por un programa estatal ucraniano denominado "Quiero Vivir" , se trata de Ibrahim Roberto Yamil , un padre de dos hijos que viajó a Rusia en abril de 2026 .

De acuerdo con esa versión, todo comenzó cuando Yamil encontró en Facebook una publicación que ofrecía un trabajo con una remuneración elevada . Interesado en la propuesta, completó una solicitud y poco después fue incorporado a un grupo de WhatsApp.

Allí descubrió que el ofrecimiento estaba relacionado con el reclutamiento de extranjeros para incorporarse a las fuerzas rusas que combaten en Ucrania.

La publicación ucraniana sostiene que los organizadores le facilitaron la documentación necesaria para viajar y que incluso se ocuparon de gestionar trámites migratorios y pasajes para concretar el traslado.

Con ese proceso completado, emprendió viaje hacia Moscú con escalas en Roma y Estambul y el 11 de abril ya se encontraba en territorio ruso.

A su llegada fue recibido junto a otros ciudadanos latinoamericanos y posteriormente lo trasladaron a un centro de entrenamiento ubicado en la región de Vorónezh, donde tuvo una preparación militar breve .

Pocas semanas después, siempre de acuerdo con la misma versión, ya había sido incorporado a una unidad del Ejército ruso y enviado al frente de Limán como soldado raso del 272.º Regimiento de Fusileros Motorizados.

Su experiencia en combate estuvo cerca de terminar de manera fatal porque el 6 de julio resultó herido durante una operación militar y debió ser evacuado para recibir atención médica .

Luego, pasó varias semanas internado antes de regresar nuevamente a la estructura militar rusa, donde fue destinado al 347.º Regimiento de Fusileros Motorizados .

Pero a mediados de agosto cayó en manos de las fuerzas ucranianas y desde entonces permanece como prisionero de guerra . Según el informe, actualmente comparte un campo de detención con combatientes extranjeros procedentes de decenas de países.

De acuerdo con la información oficial que tiene publicada en su sitio web oficial, "Quiero Vivir" es un programa impulsado por el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de Prisioneros de Guerra de Ucrania.

Cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Defensa y la Dirección Principal de Inteligencia de ese país.

Su objetivo es brindar asistencia e información a integrantes de las fuerzas rusas que deseen rendirse voluntariamente y abandonar el combate .

Fuente: Clarín