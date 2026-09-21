La ANMAT prohibió productos dermatológicos por falta de autorización sanitaria: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la comercialización, distribución y uso de productos dermatológicos y otros productos destinados a medicina humana que carecían de la correspondiente autorización sanitaria

La medida fue formalizada a través de la Disposición 5970/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La investigación comenzó a partir de una denuncia recibida por el Departamento de Control de Mercado y realizada por una consumidora que informó que había adquirido un producto promocionado para distintos tratamientos dermatológicos.

De acuerdo con el texto oficial, el producto era ofrecido como una "Solución Tópica" indicada para la " curación y remoción de verrugas , condilomas acuminado (infección producidas por papiloma humano -PVH-)", el " tratamiento de queratosis , tejido hiperplásico, cicatrices viriliformes y peelings en piel acnéica y gruesa". Esto según ANMAT, permitía encuadrar a esos artículos "en la categoría de medicamento ".

Durante la investigación, la ANMAT verificó además la existencia del sitio web www.caflab.ar, donde se ofrecían otros productos similares.

La disposición señaló que, tras consultar a la Dirección de Gestión de Información Técnica, se informó que la firma "Laboratorio Caflab" "no estaba registrada en los rubros de Medicamentos, ni de Tránsito Interjurisdiccional de Especialidades Medicinales y de Productos Médicos y Productos Para Diagnóstico de Uso 'In Vitro' ni como Productos Cosméticos".

También se consultó a la Dirección de Farmacia del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, entidad que indicó que " no se encontraba habilitado " ningún establecimiento farmacéutico identificado como Laboratorio Caflab Applied Science.

La resolución agregó que tampoco "registraba habilitación o trámite de autorización " un establecimiento farmacéutico ubicado en la dirección consignada por la firma en Luis Guillón, en la provincia de Buenos Aires.

En los fundamentos, el organismo sostuvo que tanto el producto denunciado como los restantes artículos ofrecidos por la firma "son productos que no están registrados ante esta ANMAT y de los que se desconocen sus condiciones de fabricación y composición real".

Además, indicó que eran "elaborados por un establecimiento que no se encuentra habilitado por la autoridad sanitaria" y que eran "dispensados fuera de un establecimiento habilitado a tal fin", por lo que "revisten riesgo para la salud de los potenciales pacientes ".

La disposición agrega que "cualquier otra especialidad o preparación atribuida a la firma de referencia, carecen de autorización sanitaria para su elaboración, fraccionamiento o distribución".

La resolución también señala que la Dirección de Asuntos Jurídicos formuló una denuncia penal tras considerar que podría haberse configurado "la presunta comisión de un delito contra la salud pública".

En otra disposición publicada este lunes, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución de determinadas unidades de productos médicos de la firma Medtronic que habían sido denunciadas como robadas en Rosario.

La medida alcanza a reservorios para bombas de insulina Paradigm, sets de infusión subcutánea MiniMed y sensores Guardian 4 utilizados para el monitoreo continuo de glucosa.

Según la disposición 5979/2026 , la prohibición fue adoptada porque se trata de unidades individualizadas respecto de las cuales "se desconoce su estado y condición actual", situación que "impide su legítima fiscalización conforme a la normativa aplicable".

Fuente: Clarín