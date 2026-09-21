Granizo del tamaño de una mandarina: una fuerte tormenta causó destrozos en el centro del país

Una tormenta de granizo con piedras que en algunos sectores alcanzaron un tamaño similar al de una mandarina afectó este domingo a la región central del país y provocó daños materiales, vehículos destrozados y personas lesionadas . Uno de los episodios más importantes se registró en La Francia, Córdoba, donde el fenómeno sorprendió a cientos de personas que participaban de una exposición rural.

El fenómeno en esa localidad cordobesa se extendió por unos quince minutos , período en el que causó daños en construcciones rurales, vehículos, cultivos y establecimientos productivos. Según medios locales, las piedras cayeron mientras se realizaba la Expo Dinámica en el predio del Club Deportivo y Cultural que lleva el nombre de la ciudad.

El evento concentraba una importante cantidad de asistentes porque había programadas distintas actividades, entre ellas un desfile de modelos. De acuerdo con los videos que se difundieron en las redes sociales, numerosos automóviles sufrieron daños por el impacto de las piedras. También se registraron roturas en cristales y afectación sobre distintas estructuras del predio.

Fuera del predio también se reportaron importantes consecuencias. Productores rurales informaron daños en cultivos, tambos y tinglados alcanzados por la piedra.

El Hospital Municipal Dr. Carlos J. Rodríguez de Arroyito, en Córdoba, informó que "puso a disposición" su infraestructura y sus equipos profesionales "para colaborar con la atención de pacientes derivados desde La Francia".

En un comunicado oficial, el establecimiento indicó que recibió personas afectadas por el temporal y reforzó su capacidad operativa durante la emergencia. En específico, precisó que "ocho pacientes provenientes de La Francia fueron atendidos por lesiones consideradas leves ".

Indicó, además, que "todos recibieron controles médicos, estudios radiológicos y las prestaciones necesarias de acuerdo con cada cuadro clínico". A las 21 horas del domingo, los ocho pacientes ya habían sido dados de alta .

La caída de granizo no quedó limitada a La Francia. El temporal, de acuerdo con distintos medios cordobeses, también impactó en distintos puntos de la provincia como Sacanta, Calchín, Oncativo, Hernando, Berrotarán, Tío Pujio y Santa Rosa de Calamuchita.

La situación se extendió además a otras provincias de la región centra l. En Santa Fe se registraron fuertes granizadas en localidades como San Jorge y Santa Clara de Buena Vista.

Por su parte, en Paraná, provincia de Entre Ríos , vecinos de distintos barrios registraron una intensa caída de graniz o durante el avance de un sistema de tormentas que afectó a buena parte de la región.

Las piedras cubrieron calles, patios y veredas.

Las piedras cubrieron calles, patios y veredas, mientras las imágenes comenzaban a multiplicarse en redes sociales. La tormenta estuvo acompañada por lluvias intensas y ráfagas de viento.

Además, se reportaron interrupciones en el servicio eléctrico en sectores como el barrio San Agustín. Los cortes de energía se sumaron a los inconvenientes provocados por la abundante caída de granizo y las precipitaciones que acompañaron al fenómeno.

Fuente: Clarín