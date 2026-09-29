La ANMAT prohibió productos de limpieza de una marca en todo el país: cuáles son y qué irregularidades detectó

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió en todo el país el uso, la venta, la publicidad y la distribución de productos de limpieza y desinfección de la marca B&T Química que no cuentan con el registro correspondiente. La decisión fue oficializada mediante la Disposición 6173/2026 y también alcanza a las plataformas de comercio electrónico.

La investigación comenzó a partir de una denuncia y de tareas de fiscalización realizadas por el organismo. Según la resolución, se detectó que la firma promocionaba y comercializaba a través de su página web, redes sociales y sitios de venta digital desinfectantes, limpiadores y aromatizantes sin inscripción ante la ANMAT .

El organismo advirtió que la falta de registro impide verificar las condiciones en las que fueron elaborados esos productos y, por lo tanto, no permite garantizar su calidad, seguridad ni eficacia .

La disposición establece la prohibición de todos los lotes de los productos identificados como limpiadores, desinfectantes y cualquier otro domisanitario de la marca B&T Química que no esté debidamente registrado .

La medida continuará vigente hasta que los productos sean inscriptos conforme a la normativa sanitaria .

Durante el expediente, la ANMAT constató inicialmente que los productos no estaban registrados y que tampoco había podido identificar un establecimiento responsable habilitado.

Posteriormente, B&T Química S.R.L. se inscribió ante el organismo y comunicó que estaba trabajando para regularizar la situación.

De acuerdo con la disposición, la empresa logró registrar únicamente determinados productos considerados de riesgo 1 , correspondientes a limpiadores y suavizantes.

La autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires también fue consultada y señaló que los productos investigados tampoco figuraban registrados en su jurisdicción .

Uno de los puntos centrales de la resolución es la advertencia sanitaria realizada por el organismo.

La ANMAT sostuvo que, debido a que los productos alcanzados no estaban inscriptos , se desconocían sus condiciones de manufactura y formulación .

Por ese motivo, señaló que “no pudiendo garantizarse la calidad, seguridad y eficacia de tales productos” correspondía adoptar medidas precautorias para proteger a los usuarios.

Además de retirar los artículos del circuito comercial, el organismo dispuso iniciar un sumario sanitario contra B&T Química S.R.L. por presuntos incumplimientos a la normativa vigente.

La empresa tiene domicilio declarado en Llavallol, provincia de Buenos Aires , y había respondido previamente a las intimaciones oficiales indicando que estaba avanzando con los trámites necesarios para regularizar sus productos.

La prohibición alcanza exclusivamente a los productos de la marca comprendidos por la disposición que no cuenten con el registro sanitario exigido por la ANMAT .

Fuente: TN