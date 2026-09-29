Hay alerta amarilla por tormentas en 7 provincias del norte y por lluvias en Buenos Aires para este martes 29 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 29 de septiembre por tormentas que alcanza a siete provincias del norte argentino. El fenómeno puede incluir lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Además, Buenos Aires tiene una alerta amarilla por lluvias para la mañana. En este caso, se prevén precipitaciones persistentes e intensas, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros .

Las tormentas alcanzarán distintas zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones , aunque el período de mayor intensidad varía según cada provincia.

En las áreas alcanzadas por la alerta se esperan tormentas de variada intensidad , algunas de ellas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Los acumulados generales previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros , con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

La alerta rige durante la tarde y la noche . Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas superiores a 60 km/h, abundante lluvia en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente .

Los acumulados estimados se ubican entre 15 y 40 milímetros .

El período de mayor atención será durante la noche . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los valores de precipitación acumulada pueden alcanzar entre 30 y 60 milímetros .

La alerta se concentra durante la tarde . Se prevén tormentas aisladas y algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, ráfagas que pueden superar los 60 km/h, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente .

Se esperan acumulados de entre 15 y 40 milímetros .

El fenómeno se espera durante la mañana y la tarde . Las tormentas pueden ser de variada intensidad y algunas podrían resultar localmente fuertes.

El pronóstico contempla lluvias intensas en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas . Los acumulados previstos son de entre 30 y 60 milímetros .

La alerta rige durante la mañana . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los acumulados pueden ubicarse entre 30 y 60 milímetros .

Durante la mañana también se esperan tormentas en distintos sectores de la provincia. Algunas pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas .

El acumulado estimado es de entre 30 y 60 milímetros .

La alerta se concentra durante la mañana . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los acumulados previstos se encuentran entre 30 y 60 milímetros .

Además de las tormentas en el norte, Buenos Aires tiene una alerta amarilla por lluvias durante la mañana.

El área alcanzada puede registrar lluvias persistentes e intensas , con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros . Como ocurre con los otros fenómenos, los acumulados pueden ser superiores de manera puntual.

La situación se diferencia de la del norte del país: mientras las provincias del norte están bajo alerta por tormentas , en Buenos Aires el aviso corresponde específicamente a lluvias persistentes e intensas .

La alerta amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener cierto grado de riesgo para las personas y las actividades habituales.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico .

En las zonas donde se esperan ráfagas y actividad eléctrica, también es conveniente asegurar objetos que puedan desplazarse o caer y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro.

Fuente: TN