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Hay alerta amarilla por tormentas en 7 provincias del norte y por lluvias en Buenos Aires para este martes 29 de septiembre

Redacción CNM septiembre 29, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este martes 29 de septiembre por tormentas que alcanza a siete provincias del norte argentino. El fenómeno puede incluir lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

Además, Buenos Aires tiene una alerta amarilla por lluvias para la mañana. En este caso, se prevén precipitaciones persistentes e intensas, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros .

Las tormentas alcanzarán distintas zonas de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones , aunque el período de mayor intensidad varía según cada provincia.

En las áreas alcanzadas por la alerta se esperan tormentas de variada intensidad , algunas de ellas localmente fuertes. Pueden estar acompañadas por abundante precipitación en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Los acumulados generales previstos se ubican entre 30 y 60 milímetros , con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

La alerta rige durante la tarde y la noche . Se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de granizo, ráfagas superiores a 60 km/h, abundante lluvia en cortos períodos y actividad eléctrica frecuente .

Los acumulados estimados se ubican entre 15 y 40 milímetros .

El período de mayor atención será durante la noche . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los valores de precipitación acumulada pueden alcanzar entre 30 y 60 milímetros .

La alerta se concentra durante la tarde . Se prevén tormentas aisladas y algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, ráfagas que pueden superar los 60 km/h, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente .

Se esperan acumulados de entre 15 y 40 milímetros .

El fenómeno se espera durante la mañana y la tarde . Las tormentas pueden ser de variada intensidad y algunas podrían resultar localmente fuertes.

El pronóstico contempla lluvias intensas en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas . Los acumulados previstos son de entre 30 y 60 milímetros .

La alerta rige durante la mañana . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por precipitaciones intensas, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los acumulados pueden ubicarse entre 30 y 60 milímetros .

Durante la mañana también se esperan tormentas en distintos sectores de la provincia. Algunas pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas por lluvias intensas en períodos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas .

El acumulado estimado es de entre 30 y 60 milímetros .

La alerta se concentra durante la mañana . Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones intensas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes .

Los acumulados previstos se encuentran entre 30 y 60 milímetros .

Además de las tormentas en el norte, Buenos Aires tiene una alerta amarilla por lluvias durante la mañana.

El área alcanzada puede registrar lluvias persistentes e intensas , con valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros . Como ocurre con los otros fenómenos, los acumulados pueden ser superiores de manera puntual.

La situación se diferencia de la del norte del país: mientras las provincias del norte están bajo alerta por tormentas , en Buenos Aires el aviso corresponde específicamente a lluvias persistentes e intensas .

La alerta amarilla indica que se esperan fenómenos meteorológicos que pueden tener cierto grado de riesgo para las personas y las actividades habituales.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda permanecer en lugares seguros, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico .

En las zonas donde se esperan ráfagas y actividad eléctrica, también es conveniente asegurar objetos que puedan desplazarse o caer y evitar permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan representar un peligro.

Fuente: TN


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