La advertencia del Reino Unido tras los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día”

El Gobierno británico reaccionó este viernes con una dura advertencia a los anuncios que realizó el presidente Javier Milei en cadena nacional sobre las Islas Malvinas. "Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", enfatizó el portavoz de Downing Street.

Después de que Milei reiterara este jueves por la noche que las islas son "histórica y legalmente" argentinas, el gobierno de Burnham enfatizó que la postura británica sobre las Islas Malvinas es "inquebrantable".

Según publicó la BBC, también remarcó que el primer ministro Andy Burnham "apoya plenamente el deseo de los isleños de seguir siendo un territorio británico de ultramar".

En tanto, al ser consultado sobre si el primer ministro creía que el Reino Unido contaba con las fuerzas necesarias para defender la soberanía de las islas, respondió: "Seguirán siéndolo mientras los isleños lo deseen".

"Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana , para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", añadió el portavoz.

Por su parte, el ministro de Defensa, Wes Streeting, escribió en su cuenta de X que las palabras de Milei "hablan más de política interna argentina que de las Malvinas".

Y recordó la línea clásica oficial británica: "Las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos. Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inamovible".

Milei’s statement overnight tells us more about domestic politics in Argentina than it does about the Falkland Islands. The Falklands are British because Falkland Islanders choose to be British. Our commitment to the Falklands is absolute and unshakeable 🇬🇧 🇫🇰 pic.twitter.com/pi0xd7OhYS

Las palabras de Milei ocuparon esta mañana las portadas de los informativos británicos, que recuerdan además las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que su país podría revisar su postura de tradicional neutralidad sobre Malvinas.

Que sea el ministro de Defensa el que primero responde a Milei es significativo, ya que Milei prometió además en sus palabras de anoche construir una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

Además del ministro de Defensa, una fuente de Downing Street -residencia del primer ministro- minimizó en declaraciones a la BBC las palabras de Milei: "No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales".

Con su alusión a los recursos naturales, Milei se refería en particular al proyecto de extracción de crudo en las islas de la israelí Navitas y la británica Rockhopper, que podría marcar el inicio de la explotación petrolera en el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde 1833.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora", dijo Milei.

También fijó posición el jefe de la diplomacia británica, Ed Miliband, quien afirmó este viernes en X que "las islas son británicas y seguirán siéndolo, porque es la voluntad abrumadora de sus habitantes".

The UK's position on the Falkland Islands is unwavering. The Islands are British and will remain so because that is the overwhelming position of the Islanders. Their right of self-determination is paramount, grounded in international law and we will resolutely uphold it.

La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de la ONU de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales.

Hasta ahora, Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por Argentina.

El jueves, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump volvió a criticar la falta de apoyo militar de Londres en su guerra contra Irán y se negó a confirmar si respaldaría al Reino Unido en caso de un nuevo conflicto con Argentina.

Fuente: Clarín