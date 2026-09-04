Milei planteó cuál es el caso testigo para llegar a una “solución consensuada” con el Reino Unido por Malvinas: “En el largo plazo podemos recuperarlas”

El día después de la cadena nacional que encabezó Javier Milei en la Casa Rosada advirtiendo sobre sanciones a las empresas que participan en el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas, el medio británico The Economist publicó una entrevista que le hizo al Presidente, en la que el mandatario revela cuál es el antecedente en el que piensa para intentar negociar una solución "consensuada" con el Reino Unido.

" A largo plazo podemos recuperar nuestras islas. El Reino Unido lo hizo con Hong Kong , ¿por qué no encontrar un acuerdo para que tarde o temprano las islas vuelvan a la Argentina? Son nuestras", dijo Milei en la entrevista con el emblemático medio británico.

El jefe del Estado fue enfático al insistir que las Malvinas son argentinas y reconoció, según consigna el medio inglés, que está buscando tener conversaciones con el Reino Unido. "Se puede definir que esos territorios pertenecen a la Argentina, pero no creemos en la guerra ", remarcó.

El antecedente al que hace referencia Milei es el acuerdo que firmaron en 1984 el gobierno británico y China para que el Reino Unido le devolviera Hong Kong al gigante asiático en 1997. El acuerdo tenía como objetivo atemperar los temores que generaba el futuro del territorio bajo soberanía de un régimen comunista no democrático.

Ese acuerdo le garantizaba a Hong Kong un estatus financiero especial y libertad económica, además de una autonomía y libertades civiles no existentes en el resto de China.

En el artículo publicado este viernes se preguntan cuál es la razón por la que Milei decidió intensificar "su retórica sobre Malvinas". "En gran medida, esto refleja su debilitada posición política interna . En la entrevista confirmó que está ansioso por buscar la reelección en octubre de 2027", señala el texto.

En esa línea, insiste que "para incomodidad del Sr. Milei, la aprobación de su gobierno por parte de los votantes ha ido a la baja. Las encuestas sugieren que tiene alrededor de un 50% de probabilidades de ser reelegido el próximo año".

También sostiene el artículo que "Milei sabe que convencer a Gran Bretaña de que cambie su postura sobre las Malvinas es una tarea muy difícil ", y da cuenta de que "en un referéndum sobre la soberanía celebrado en 2013, 1.513 de los 1.517 isleños que votaron optaron por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar (la participación fue del 92%)".

El mismo texto deja advertencias al Presidente sobre los "riesgos al reavivar la confrontación". Le hicieron referencia a Milei sobre la chance de que Gran Bretaña bloquee "cualquier venta futura de armas que contengan piezas británicas a Argentina" y hasta ponga en riesgo un posible acuerdo de libre comercio entre ambos países. "Por supuesto, hay algunos efectos secundarios y deben ser señalados y considerados ", contestó Milei.

Según detalló la revista británica, la nota con Milei se hizo esta semana, aunque recién salió publicada este viernes, apenas horas después de que el Presidente anunciara un proyecto para endurecer las penas contra empresas que exploten de forma unilateral la extracción de petróleo en las Malvinas.

Fuente: Clarín