Con una bolsa y un buzo que dice “Arquitectura”, así llegó a la Jefatura de la Policía de Córdoba el estudiante Mariano Martínez

Mariano Martínez , el estudiante de Arquitectura de 21 años que era intensamente buscado desde el lunes, fue encontrado este viernes en la ciudad de Córdoba.

En un video difundido tras su aparición, se lo ve llegar a la Jefatura de Policía de Córdoba con un buzo color bordó con la inscripción “Fotolibre Arquitectura”, un pantalón oscuro y una bolsa en la mano. Fue recibido por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros . Ambos conversaron durante unos minutos y luego el joven fue acompañado para comer algo.

Tras ser localizado, Quinteros confirmó que Mariano se encuentra en buen estado de salud. “Nos enteramos por un llamado al 911 diciendo que se lo había divisado en Calera. Inmediatamente fuimos a buscar las imágenes, efectivamente estaba en esa localidad ”, reveló el funcionario.

“La policía lo encontró en la calle, procedieron a identificarlo, mostró sus documentos. Me comentó que había comido, que estaba bien, que se sentía bien . Por supuesto está con psicólogos. Se lo ve bien”, sumó Quinteros.

Además, voceros de la Policía de Córdoba señalaron que se dará intervención a la Justicia bonaerense , que había emitido un pedido de paradero desde Ensenada, para continuar con las medidas correspondientes.

La búsqueda había comenzado el lunes, cuando Mariano salió de su casa de Berazategui para dirigirse a la facultad. Había pasado buena parte del fin de semana preparando una entrega y llegó al establecimiento cerca de las 9. Allí les dijo a sus compañeros que se sentía mal , dejó el trabajo y se retiró .

A partir de ese momento, sus familiares comenzaron a reconstruir sus movimientos mediante cámaras de seguridad y los registros de su tarjeta SUBE . Las imágenes permitieron establecer que Mariano estuvo en Punta Lara , en el partido de Ensenada, y luego regresó hacia La Plata. A las 16.17 tomó una formación del tren Roca rumbo a Constitución , donde las cámaras volvieron a registrarlo.

Durante esas horas, hubo un dato que generó especial preocupación entre sus familiares. Antes de volver desde Punta Lara, Mariano le envió a su hermano Lucas, de 19 años, la contraseña de su computadora . Sus padres interpretaron inicialmente ese mensaje como una posible despedida y la búsqueda se intensificó.

Finalmente, este viernes las autoridades confirmaron que el estudiante había sido localizado en Córdoba. Según las primeras informaciones, llegó a la provincia por sus propios medios y por voluntad propia . Ahora, la Justicia bonaerense continuará con la investigación para reconstruir qué ocurrió durante los días en los que Mariano permaneció fuera de contacto con su familia.

Fuente: TN