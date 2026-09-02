Kicillof criticó a Milei por la crisis en la industria y desde el sector le reclamaron una baja de ingresos brutos

LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , volvió a cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei durante un acto que se realizó para celebrar el Día de la Industria en la localidad de Morón.

Según Kicillof, el gobierno de Milei “ha venido a destruir la industria argentina”. “Hay que cambiar la política económica”, agregó.

“Hay una política criminal, suicida, de desindustrializar al país”, calificó Kicillof. “ Un plan de exterminio de la industria nacional ”, continuó.

“Es la macro de Milei la que los está fundiendo”, remarcó el gobernador bonaerense, quien buscó diferenciarse del Presidente y defender a los industriales en medio del enfrentamiento entre el Gobierno y el sector por la caída de la actividad y del empleo fabril.

No obstante, Kicillof también recibió reclamos para que baje el impuesto a los Ingresos Brutos, cuya recaudación depende de la administración provincial.

Kicillof habló en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM), donde fue recibido en instalaciones de Pro Fly Academy, una academia de formación de pilotos comerciales.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Morón, Lucas Ghi, y los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Walter Correa (Trabajo) y Javier Rodríguez (Asuntos Agrarios).

También concurrió el ministro de Ciencia, Producción y Tecnología, Augusto Costa, quien describió un escenario muy adverso para la industria. “Cuando quieren callar al sector, cuando quieren que no se organice, tenemos que organizarnos”, dijo Costa.

Kicillof buscó diferenciarse en este acto del gobierno de Javier Milei, que vació de funcionarios de primera línea el acto en el que la UIA celebró el Día de la Industria en el Laboratorio Elea de Los Polvorines.

Durante su discurso, el presidente de la UIA, Martín Rappallini , reclamó “dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”.

“El sector industrial, la UIA, pide un puente. Un puente entre la economía que estamos dejando atrás y la economía competitiva que queremos construir ”, dijo el titular de la central fabril, que enumeró siete puntos para acompañar la transición hacia una economía abierta y estabilizada.

La gestión de Kicillof intentó alinearse con el sector industrial. “El 25,5% de la riqueza generada el año pasado vino del sector industrial”, apuntó Costa.

“Uno de cada dos bienes industriales del país se generan en territorio bonaerense. Aquí está el 45% de las unidades productivas del país. Esta necesidad de defender la industria proviene de que la Provincia es industrial”, continuó el ministro bonaerense.

Según datos del gobierno de Kicillof, la economía provincial cayó 0,5% desde que Milei llegó al poder en 2023. La actividad agropecuaria es la única que creció (52%) en los últimos tres años. En cambio, cayeron la industria (12%), la construcción (24%) y comercio (10%).

Las ramas de producción de metales, minerales y caucho fueron las industrias que más perdieron en la provincia, según precisaron desde la administración bonaerense.

“Mientras algunos celebran a los que evaden, a los que fugan o especulan, los verdaderos héroes están acá, en las fábricas”, afirmó Costa.

Por su parte, Alejandro Gentile, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), alertó sobre la crisis que sufre el sector en el distrito. “El 50% de la pérdida de empleo y el 40% de las industrias que cerraron se dio en la provincia. La bomba cayó en la provincia. Los bonaerenses estamos con fuerte pérdida de consumo. A esto hay que agregar costo de dinero y tasas”, remarcó Gentile, titular de la UIPBA y director de Relaciones Institucionales del Grupo Techint.

En ese contexto, Gentile volvió a pedir cambios en Ingresos Brutos, un impuesto que recauda el fisco bonaerense. “No buscamos, gobernador, que usted se desfinancie. Buscamos mejorar la situación a las pymes”, expresó.

En este sentido, varios de los industriales que participaron del acto se quejaron por la fuerte presión impositiva “nacional, provincial y municipal”.

Fuente: La Nación