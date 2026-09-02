El creador de 678 recordó cuando invitaron a Beatriz Sarlo: “Nos rompió el culo”

El productor Diego Gvirtz , creador del ciclo 678 , recordó la participación de la ensayista Beatriz Sarlo en el piso y consideró que se trató del “mejor programa” del envío, uno de los principales emblemas mediáticos del kirchnerismo.

En declaraciones a El Destape Radio , Gvirtz destacó el valor que tuvo la presencia de una voz crítica en un espacio identificado con la defensa del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Me parecía bárbaro que nos mataran. El mejor programa de 678 fue el que vino Sarlo. No perdimos: nos rompió el culo, nos mató ”, rememoró.

Lejos de considerarlo como una derrota, Gvirtz sostuvo que la confrontación de ideas fortaleció el contenido periodístico del programa.

“¿Cuál es el problema del disenso? Sarlo aceptó la invitación de entrada. El problema con Sarlo era Cristina. Creo que ella nunca me perdonó ”, sostuvo.

En ese sentido, el productor televisivo se refirió a las tensiones con el gobierno kirchnerista que, según relató, atravesó durante toda su etapa al frente del programa.

“Me pusieron un jefe de Gabinete para controlarme, Juan Manuel Abal Medina . Estaba ahí para controlarme, para controlar el contenido de mis programas”, aseguró.

En la entrevista Gvirtz se refirió al tenso intercambio que mantuvo Sarlo en 2011 con los panelistas del programa, durante una emisión que comenzó con un informe sobre el supuesto sesgo de la cobertura de los medios españoles sobre las protestas del movimiento de ‘Los Indignados’ en la Puerta del Sol de Madrid.

Invitada para analizar la influencia de las élites políticas y económicas en los medios de comunicación, la intelectual, fallecida en diciembre último, utilizó el propio informe emitido por 678 como ejemplo de lo que consideraba una práctica periodística parcial.

“Este informe sobre la cobertura de prensa es lo que opino de los informes de este programa; recortes en los cuales faltan las fuentes y se repiten siempre los mismos mensajes ”, dijo.

Y prosiguió: “Es un picadillo de lo peor de los medios , tratan de hacer creer a la gente que lo que pasa en España está siendo trasmitido así. Les aseguro que leo todos los portales españoles de noticias, y hay varias perspectivas sobre Puerta del Sol”.

Durante el programa, Gabriel Mariotto , entonces presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), insinuó a la invitada que escribía lo que le dictaban desde los medios para los que trabajaba.

“¿Las editoriales de (Héctor) Magnetto son las que le dan letra a usted, o es usted que le da letra a las editoriales de Magnetto?” , le preguntó, al referirse al CEO del Grupo Clarín. Alo que obtuvo una respuesta severa: “A mí no me da letra nadie, no seas insolente” , le replicó Sarlo.

Y dejó una de las frases más recordadas de su paso por la televisión al responderle al intelectual Orlando Barone , quien en dos oportunidades intentó vincularla con el Grupo Clarín en medio del enfrentamiento que el kirchnerismo mantenía con parte de la prensa por el tratamiento de la última dictadura militar. “Conmigo no, Barone; conmigo no” , replicó.

Fuente: La Nación