La avanzada del Vaticano recorrió los sitios que visitará León XIV en el territorio bonaerense y concluye su misión en el país

La misión de avanzada del Vaticano recorrió este miércoles el predio del Pequeño Cottolengo Don Orione, el centro de asistencia integral a personas con discapacidad que la Iglesia atiende desde hace 90 años en la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, y la Basílica de Luján, el principal santuario del país, sitios que en noviembre próximo visitará el papa León XIV en su viaje a la Argentina.

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof se sumaron a la recorrida, junto con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia, en el tercer día de actividad plena de los dignatarios eclesiásticos.

También hubo una inspección de la misión del Vaticano al aeropuerto internacional de Ezeiza, centrada en los temas de seguridad. Es la estación aérea a la que León XIV concurrirá el último día de su visita, antes de seguir viaje a Perú, ya que en su arribo, el domingo 8 de noviembre, llegará al Aeroparque metropolitano, procedente de Uruguay.

Este jueves por la noche, la delegación de la Santa Sede, que encabeza el sacerdote mexicano José Salas Castañeda e integran unos veinte funcionarios de la Secretaría de Estado y del Dicasterio para la Comunicación, partirá rumbo a Uruguay para completar la evaluación in situ de los sitios que recibirán al pontífice en su primer viaje a América Latina.

Según pudo saber LA NACION, en las reuniones entre la Iglesia y los gobiernos nacional y bonaerense se reactivó la posibilidad de que se declare asueto en los días de la visita del Papa en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), para facilitar la concurrencia de la gente a los actos y celebraciones que presidirá León XIV.

Esa probable medida –que aún no fue decidida- permitiría albergar en escuelas públicas y privadas a peregrinos que lleguen desde distintos puntos del interior, lo que interesa particularmente a la Iglesia. “Lo están evaluando. Tendría que ser una decisión nacional”, deslizó una fuente bonaerense. La misión del Vaticano tendrá hoy una última reunión con autoridades nacionales y no se descarta que el tema entre en agenda.

Fuentes eclesiásticas resaltaron que León XIV llevará a la Basílica de Luján un “mensaje de unidad y esperanza”, pocas semanas después de de la tradicional peregrinación juvenil al santuario mariano.

El arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig, recibió a la delegación del Vaticano y a los funcionarios en su recorrida por el santuario. Aclaró que “todo es a referendo de la santa sede” y que recordó qye la secretaría de Estado pondrá el sello definitivo de todo lo que se viene programando”.

Se estima que León XIV llegará a la basílica en auto, luego de una visita a la cárcel de Devoto, en el distrito porteño.

Al llegar a la plaza, subirá un papamóvil hasta el altar, donde caminará como los peregrinos y celebrará la misa. Como sería el último día de la visita a la Argentina, podría tener también en Luján un encuentro con voluntarios.

Personal de la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza acompañaron la recorrida por el Cottolengo Don Orione y la Basílica de Luján, en los dos municipios bonaerenses que visitará el Santo Padre en noviembre.,

Participaron de la recorrida, además, el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo; el nuncio apostólico, monseñor Michael Banach; el secretario general del Episcopado, monseñor Raúl Pizarro; el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; la jefa de asesores del gobernador bonaerense, Cristina Alvarez Rodríguez; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Luján, Leonardo Boto ; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y el director de Cultos bonaerense, Juan Torreiro.

Fuente: La Nación