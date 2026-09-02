Ante un auditorio libertario, Milei ratificó el modelo económico, habló de la “lección” de Macri y llamó a derrotar al “populismo”

Con un público con fuerte presencia de jóvenes libertarios de traje, corbata y zapatos, el presidente Javier Milei se presentó en el evento Vientos de Cambio , organizado por la Fundación Libertad y Progreso . Fue esta tarde en el tradicional hotel Sheraton de Retiro. Originalmente se había anunciado la participación del tecno-magnate Peter Thiel , pero se bajó antes de este miércoles.

A medida que se acercó la hora del discurso del Presidente, llegaron economistas alineados con el programa nacional y políticos oficialistas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger ; el vocero Adrián Ravier , que se se encontró con viejos compañeros del mundo libertario en sus distintas vertientes; y los diputados nacionales Santiago Santurio, Sergio “Tronco” Figliuolo, Alejandro Fargosi y Julieta Metral . Asimismo, bajó la temperatura de la sala y la intensidad de las luces, para que el salón quede en penumbras.

Precedido por Alberto Benegas Lynch (h.) , a quien el Presidente llama prócer, Milei primero hizo un guiño a Flavio Bolsonaro en Brasil. “Probablemente en octubre sumemos un país más”, se entusiasmó.

Después ahondó en un discurso en el que dijo que había que mostrar resultados además de ideas, y en el que utilizó lo acontecido en la gestión de Mauricio Macri para anclar su postura de que el programa económico no se va a modificar. Ya en modo campaña, vendió a su gestión como el futuro y contrastó con el kirchnerismo. Destacó que, como el plan no se tocará, la gente podrá decidir entre uno u otro modelo. “Si no ganamos es porque como sociedad estamos queriendo suicidarnos” , advirtió.

En el inicio, Milei habló de la batalla cultural y dijo que para dar la discusión de las ideas también hay que meterse “en la arena política”.

“Si no tenemos resultados también estamos en problemas” , advirtió, pero defendió a ultranza el plan una vez más y aseguró que tiene resultados para ofrecer.

“Hay muchas personas que a la luz del año electoral, y lo hacen con buena intención para que se asegure la reelección, piden que flexibilicemos la política monetaria y fiscal. Y la respuesta es: no vamos a hacer eso, no vamos a flexibilizar la política fiscal y tampoco vamos a negociar la política monetaria porque no vamos a parar hasta terminar de derrotar la inflación”, sostuvo.

De idéntica forma a la que se refirió ante sus ministros en Gabinete, y ante diputados y senadores libertarios la semana pasada, añadió: “Al populismo no se le gana con populismo”. Y agregó: “No hay sustituto para las buenas políticas, para hacer lo moralmente correcto”.

Entonces, el Presidente dijo que el Gobierno tiene que que mantener el rumbo para que “elijan los argentinos”, que en los comicios de 2027 “van a tener un verdadero menú de opciones”.

“ Estará en manos de los argentinos si quieren volver al pasado o continuar con esta transformación” , afirmó.

En eso, asumió que su gestión propone “un escenario que tiene riesgo” , pero que la oposición proyecta otro donde las personas son “esclavas”.

“No tienen forma de sostener el relato porque con los datos les estamos ganando por goleada , a pesar de los corruptos periodistas y medios de comunicación. Tengo esperanzas y confío en los argentinos, no puede ser que un conjunto de delincuentes mentirosos tapen el sol con un dedo. Mientras sigan diciendo sus mentiras, nosotros vamos a seguir repitiendo la verdad. No solo somos los representantes de las mejores ideas; no solo somos promesas, somos un montón de resultados” , elogió a su propio gobierno.

Al hablar de la inflación, destacó la baja que logró su administración y dijo que Mauricio Macri -con quien su hermana, la secretaria general, Karina Milei, negocia una alianza electoral para 2027- duplicó la cifra. En una comparación, marcó la supuesta “lección importante“ que dejaron aquellos años de Cambiemos.

“Todo estaba funcionando bien, pero los medios se dedicaron a crear la idea de que era un caos que iba a explotar y terminó explotando “, dijo sobre 2019 y siguió: “Gracias, malditos periodistas, por traernos a Alberto Fernández. Pero después trajeron un liberal libertario [por él mismo]”.

Acto seguido, Milei le echó la culpa a la prensa de “tapar” los teóricos logros de su gobierno. Dijo que si él fuera peronista habría calles con su nombre.

A los periodistas volvió a llamarlos “basuras con micrófonos”, “sicarios”, “ analfabestias ” , y así desató risas en los veinteañeros militantes que le gritaron entre aplausos y risas: “Son todos kukas” .

Envalentonado, el Presidente volvió sobre su teoría de que los medios lo atacan por cortar la pauta. “El kirchnerismo generó un desastre con la pauta y otros gobiernos también” , deslizó en un nuevo dardo contra sus antecesores.

El desembarco de Milei ocurrió en un día de altísima tensión con los industriales representados en la UIA , que a través de su conducción pidieron atención al sector, más allá de los esfuerzos por bajar la inflación. Milei, cuando habló de la industria, acusó a analistas y periodistas de mirar solo los sectores en rojo .

“Hacen la falacia del todo por la parte y generalizan. No puede ser que nos traguemos todas las mentiras de este conjunto de delincuentes”, se quejó y remarcó: “Voy a seguir haciendo lo que me comprometí. Tengo mi futuro asegurado. Voy a vivir de dar conferencias . Lo estoy diciendo por los argentinos, ¿quieren volver al modelo de pasado? No es como en Los Simpson, que competían dos candidatos del partido del Estado. Esta vez van a tener las ideas de la libertad y el progreso, y del otro las ideas decadentes. Les vamos a tirar las ideas y los datos por la cabeza“, enfatizó y fue ahí que dijo: “Si no ganamos es porque como sociedad estamos queriendo suicidarnos“ .

A punto de cumplir la hora de presentación, Milei refirió que hay un “boom exportador”, defendió el tipo de cambio y volvió a tildar al empresario Paolo Rocca como ”Don Chatarrín”, para un nuevo momento de éxtasis de la obsecuente platea libertaria . También se entusiasmó con ganar la elección y conseguir más poder legislativo. “Confío en los argentinos y creo que vamos a ganar y confirmar el cambio”, arengó.

La alocución fue también en la previa de la cadena nacional que encabezará mañana para hablar de Malvinas, luego de que su par de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que está en revisión la posición de su país sobre la versión británica relativa a las Islas. ”¡Qué política internacional estamos llevando!” , se limitó a exclamar Milei cuando lo vio ingresar a su canciller Pablo Quirno al salón.

Antes de que hablara Milei, circuló por las instalaciones del Hotel Sheraton la excanciller Diana Mondino , que en gestión tuvo reiterados traspiés respecto a la causa Malvinas. La economista cordobesa que fue desterrada de LLA una vez expulsada del Gobierno evitó hacer comentarios ante la consulta de LA NACION .

Entre referentes libertarios de la región y de otros países del exterior, circularon influencers locales de esa vertiente, asiduas asistentes a medios partidarios y a eventos del oficialismo local, como Evangelina Aranda y la brasileña bolsonarista Sandra Bronzina .

Fuente: La Nación