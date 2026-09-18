Kicillof alista a su tropa con un encuentro nacional en Villa Domínico para mostrar músculo político de cara a 2027

En otro paso en la construcción de su proyecto para enfrentar a Javier Milei, con el propósito de dar una muestra de fortaleza más allá de no confirmar todavía formalmente su candidatura, Axel Kicillof encabezará este sábado en Villa Domínico un plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro , la línea interna que procura consolidar a escala nacional de cara al momento de definiciones electorales en el peronismo.

Con la consigna “Organizar la esperanza” , en la sede de la UTN de esa localidad de Avellaneda habrá intendentes, legisladores y dirigentes bonaerenses y de otras provincias, sindicalistas, referentes de organizaciones sociales y militantes con un formato de debate en carpas temáticas sobre Comunidad y Organización, Educación y Salud públicas, Trabajo y Producción, Ciencia y Universidad, Mujeres y Diversidades, Juventudes, Seguridad y Justicia, Obra Pública, Cultura y Deportes. Kicillof hablará en el cierre.

En medio de una disputa interna que no cede, con nuevos capítulos como el embate de la camporista Mayra Mendoza , el gobernador dará otra señal de avanzar en su “propio camino” como cada uno de los sectores del peronismo, en palabras de Carlos Bianco, para fortalecerse hacia la resolución de la disputa, posiblemente en una competencia en las PASO si se mantienen o con otro método –incierto y con más riesgo de ruptura- en el caso de que el Gobierno consiga suspenderlas.

“ Nos vamos a encontrar para pensar, debatir, reflexionar y construir colectivamente una alternativa para la Argentina. Queremos ser muchos y que vengan de todos los rincones de país para darle impulso a esta construcción federal”, presentó Kicillof la actividad en el territorio de Jorge Ferraresi, uno de los aspirantes por el MDF a sucederlo con sus pares Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata) y el ministro Gabriel Katopodis. “Estamos convencidos de que hay otro camino para nuestro país y estamos decididos a construirlo” , ratificó el gobernador la determinación a avanzar con su proyecto.

“Estamos dando una señal contundente de que se consolida y se acelera un camino de construcción , con una convocatoria de carácter más federal, abriendo las tranqueras para que vengan militantes y muchos de ellos con representación institucional”, contó uno de los integrantes de su mesa chica, y completó: “No sólo la gente que la está pasando mal sino también la misma política necesita encontrar un camino de esperanza. Asumimos el desafío con una construcción de abajo hacia arriba, escuchando ”.

En la conferencia de prensa de los lunes, Bianco se refirió a la convocatoria de este sábado y al panorama en el principal espacio opositor: “Hay diferentes sectores en el peronismo que se referencian en distintos referentes y cada uno está haciendo su camino” . El plenario en Villa Domínico funcionará como cierre de la saga de reuniones regionales en Alberdi, Ramallo, Mar Chiquita, Saladillo y Coronel Suárez. “ El gobernador nos pidió que este año no se hable de candidaturas ni de campaña. Sí de construcción política. Hemos decidido hacer una construcción política muy amplia, consolidarla en la provincia de Buenos Aires, y eso ahora confluye en un encuentro federal con representantes de todas las provincias de la Argentina”, agregó el ministro de Gobierno.

Como parte del plan de nacionalizar su proyecto, Kicillof compartió actividades con Hugo Passalacqua en Misiones , la sexta provincia a la que viajó luego de Tierra del Fuego, Corrientes, Córdoba, Chaco y La Pampa . Los próximos pasos serán Entre Ríos, Santa Fe, Chubut y más adelante Catamarca y Jujuy.

Con Alak, Kicillof recibió el martes en La Plata al jefe comunal de la capital cordobesa Daniel Passerini –pronunció un discurso crítico de Milei- en el cierre del Congreso federal e internacional de juventudes. Cerca del mandatario bonaerense lo consideraron otro paso en el fortalecimiento del vínculo con el espacio de Martín Llaryora, más allá de que en ambas gobernaciones aclararon que se trató de una actividad institucional.

A su vez, el Frente Renovador armará en CABA también este sábado un encuentro nacional de la rama juvenil. En su paulatina salida del repliegue público desde diciembre de 2023, Sergio Massa encabezaría el acto –lo definiría a último momento- en otra señal de que se anota para una posible candidatura y ya se muestra más activo de cara a las definiciones.

El sector liderado por Cristina Kirchner insistirá con el cuestionamiento a la condena por la causa Vialidad y en especial a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, para dejar abierta la posibilidad de una postulación y de ese modo reforzar su gravitación en el peronismo y llegado el momento el poder de negociación y el eventual señalamiento a alguno de los aspirantes.

“El mayor activo de Milei no son sus logros de gestión sino la interna del peronismo. No podemos detenernos a esperar que se resuelva . Esto lo resuelve la gente en unas PASO o el sistema que sobreviva ”, descontaron del lado de Kicillof.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín