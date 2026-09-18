Tenía 16 años, defendió a una compañera de un robo camino a la escuela y lo apuñalaron

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Un estudiante de 16 años fue asesinado a puñaladas cuando intentaba defender a una compañera de un robo mientras se dirigía a la escuela. El sospechoso fue detenido horas después y, según informó la Policía Civil, tenía en su poder el teléfono celular sustraído.

La víctima fue identificada como Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos. El ataque ocurrió cerca del Ciep 179 Professor Cláudio Gama, cuando el adolescente se dirigía a clases.

Según la reconstrucción del hecho, un hombre intentó robarle el celular a una compañera de Luiz. El estudiante intervino para defenderla y el sospechoso lo atacó con un cuchillo.

A pesar de las heridas, el adolescente logró llegar hasta la escuela para pedir ayuda. Fue trasladado a un centro médico, pero no logró sobrevivir.

Horas después, la Policía detuvo al sospechoso, identificado como Fabrício Mateus da Silva, de 26 años. El hombre fue localizado luego del análisis de cámaras de seguridad y del reconocimiento realizado por dos testigos.

Durante el procedimiento, los investigadores encontraron en su poder el teléfono celular que había sido robado a la compañera de la víctima.

Según la Policía Civil, el sospechoso había recuperado la libertad poco más de tres meses antes y cuenta con tres antecedentes policiales, entre ellos registros vinculados a robos.

La comunidad educativa expresó su pesar por la muerte del adolescente y suspendió las clases. Las autoridades también informaron que brindan acompañamiento a la familia de la víctima.