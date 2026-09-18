Alec Brooke: la historia del esgrimista inglés que representa a la Argentina por su amor a Messi

ROSARIO.- Unos 11 mil kilómetros separan el centro de Londres del modesto barrio La Bajada, en la zona sur de Rosario, dos sitios de contraste monumental. Y aunque a primera vista no tendrían nada que ver, un hilo invisible se despliega para unir los puntos. Es el de Alec Brooke, el esgrimista británico de 21 años que decidió dejar su equipo y pasar a representar al argentino porque es fanático de Lionel Messi. Alec está en los Juegos Suramericanos 2026 que tienen como sede principal justamente a la ciudad de Leo. Pero hay algo más increíble: la Villa Suramericana, el lugar donde viven los atletas, está apenas a 50 metros de la casa natal del capitán de argentino. Para Alec, esto es Disneylandia.

“No sé si va a llamarme Messi después de esto, pero si lo hace mi vida ya está completa”, dice en tono de broma cuando se lo chicanea sobre qué puede pasar cuando se publique esta charla. Y cuenta su vida con una espontaneidad que divierte. “La semana pasada tuve que sacar el fondo de pantalla de Messi de mi celular. No quería hacerlo pero mi novia se enojó. Creo que ella tiene más miedo de que yo pueda estar con Messi que con otra chica”, ríe.

Alec Brooke nació en el centro de Londres. Su mamá, Marisa Korosy, es argentina y su papá, Stephen Brooke, inglés. Tiene dos hermanos menores y se crio con una cultura plenamente argentina adentro de la casa, el lugar en el que aprendió a hablar español especialmente para comunicarse con su abuela materna, que vive con ellos. Sus padres se conocieron en Estados Unidos y tiempo después se instalaron en la capital de Inglaterra. Alec, ahora, vive en Princeton, donde estudia Matemática y Economía.

Entre sus 16 y 20 años integró los equipos de cadetes y juveniles de la selección inglesa de esgrima y ya en su paso a mayor se constituyó en el N° 1 de su país, en la especialidad espada. Sin embargo, un detalle llamó la atención en sus competencias. Alec siempre usa, debajo de su chaqueta de esgrima, una camiseta de Messi. Un día, vio esa escena José Domínguez (hoy su entrenador) , histórico referente de este deporte en la Argentina y el camino se bifurcó de inmediato: le propusieron representar al país de su mamá. Y aceptó encantadísimo. Hace un año que lo hace.

“Para mí, los chicos del equipo argentino son unos genios, me encantan, nos caemos muy bien, el entrenador, José, es increíble y sabe demasiado de esgrima, tiene mucha experiencia y es muy amable. Me gusta el equipo pero también el ambiente del deporte argentino”, cuenta en un apartado de la Villa, en chinelas y después de tomarse unos mates. Para Alec, esta elección fue lo mejor. Y lo ratifica con cada momento que vive: “No me equivoqué”, remarca.

Alec dice que cuando se enteró que a la esgrima le tocaría competir en la ciudad de su ídolo en estos Juegos Suramericanos su mamá le quiso explicar: “¿Sabés que...“, empezó. ”Pero él la corto: “Obvio, obvio, yo sé demasiado de Messi”. Lo que no tenía idea era que iba a estar tan cerca de un lugar tan simbólico como la casa y el modesto barrio donde creció Leo y donde vivió hasta que emigró a Barcelona.

Al momento de esta nota, Alec cuenta que espera el final de su competencia para ir a recorrer tranquilo cada sitio donde transitó el capitán. La cuadra de Messi, y varias de alrededor están llenas de murales y homenajes, más lindos y elaborados, más simples pero llenos de amor. La Bajada luce orgulloso que el mejor jugador de todos los tiempos haya nacido ahí. En la fachada de la casa los visitantes cuelgan banderas, camisetas y mensajes como si fuese un santuario. A pocas cuadras están su escuela primaria, su campito, el club Abanderado Grandoli y otros murales inmensos con los que la ciudad lo saluda.

“No puedo recordar el momento en el que empecé a ser fanático de Messi. Mi papá es inglés, pero su futbolista preferido también en Messi. También soy zurdo como Messi y jugué en la misma posición, no como Messi pero traté...”, bromea de nuevo. Y confiesa sus simpatías: “Mi familia es fanática de todos los deportes, pero nos gusta mucho el fútbol. Miro todos los partidos de Argentina. Soy hincha de West Ham en Inglaterra y de San Lorenzo en Argentina. Mi mamá es de River, pero un tío fanático de San Lorenzo me regaló la camiseta y me hice de ese club”. Y como sabe todo, él también une los hilos: “No sé por qué pero West Ham tiene mucha conexión con Argentina, muchos jugadores argentinos pasaron por allí: Lanzini, Tevez, Mascherano, Scaloni, Zabaleta”, enumera con precisión.

Después, Alec hace esta salvedad y devela el pendiente: “ Nunca fui a ver un partido en Argentina, pero quiero ir porque veo los videos y es increíble, distinto de los otros países”. Sin embargo, con Messi ya lo hizo. “Cuando cumplí 13 años mi papá me llevó a ver un partido de Barcelona y Messi metió dos goles. No sé por qué pero es mi ídolo, ídolo. Cada vez que juega tengo que verlo. Lo tenía en el teléfono como fondo de pantalla pero la semana pasada lo tuve que sacar porque mi novia se enojó. Ella tiene más miedo de que pueda estar con Messi que con otra chica. Lo cambié aunque no quería”, bromea de nuevo.

Hace poco, Alec Brooke aprovechó vivir en Estados Unidos y fue a ver a Messi en la Major League Soccer (MLS). Fue la noche en la que Leo, a pocos días de perder a su papá, anotó cuatro goles y una asistencia brillante a Montreal. “Traté de acercarme pero mi silla estaba muy lejos, y le grité pero creo que no me escuchó”, sigue Alec, que tiene unas ocho camisetas del 10, entre selecciones y clubes, pero que atesora especialmente la argentina con el N° 19, el icónico con el que Leo jugó su primer Mundial, el de Alemania 2006. Justamente esa es una de las que eligió para traer a Rosario y usar debajo de su chaqueta de esgrima.

Durante el último Mundial de fútbol, Alec vivió un momento particular: estaba en Londres el día del partido de semifinales entre la Argentina e Inglaterra y se fue a verlo a un pub junto a 40 amigos ingleses, que lógicamente conocen su historia familiar y su fanatismo con Messi, pero a los que no les alegró verlo llegar con la camiseta albiceleste: “Me dijeron cosas feas, creo que no fue una buena decisión”, se divierte ahora. En el segundo tiempo se volvió a la casa, porque sino “iba a morir”, y ahí festejó en familia y con amigos el triunfo de Leo y los suyos.

“Mi mamá siempre quiso que en nuestra casa esté la cultura argentina. Y mi papá también porque a él le encanta. Cuando mis hermanos terminen la escuela quieren venir a vivir acá. Comemos comida argentina, la mejor del mundo... Todo. Para mí es lo mejor del mundo”, relata. Y vuelve a poner en alto cómo los argentinos viven el deporte: “Me encanta, eso trae mejores resultados. Estaba acá cuando Argentina ganó la Copa del Mundo y una Copa América. Fui al Obelisco, me metí en la fiesta. Me encantó”. Y de inmediato, lo enlaza con su deporte cuando se le pregunta por los objetivos: “Primero es ganar los Juegos Panamericanos el año que viene, por equipos, y después, que la selección vaya a los Juegos Olímpicos. Queremos ir juntos y creo que tenemos chances bastantes buenas”.

Este jueves, en el cierre de la esgrima en los Juegos, se dio un gran gusto: consiguió la medalla de bronce por equipos junto a Jesús Lugones, Agustín Gusmán e Iván Groupierre. Y lo celebró a lo grande.

Cuando empieza esta nota Alec Brooke pide perdón por su español, aunque lo habla de manera casi perfecta y lo escribe mejor. Y cuando llega saluda algo distante, estrechando la mano. Pero cuando se va, riéndose de los modismos que ya aprendió o de un “boludo” que por ahí se le escapa, evidencia cuánto disfruta de los colores que eligió representar. Ahora, se va dando un beso. Y eso es tan argentino como andar relajado en chancletas... Lo hace Messi, el que nació a la vuelta.

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Fuente: La Nación