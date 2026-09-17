Isidro Casanova: tres delincuentes sorprendieron a una maestra cuando salía de su casa y le robaron el auto

Tres delincuentes sorprendieron a una maestra que salía de su casa en la localidad de Isidro Casanova para robarle el auto . La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona y muestra el modus operandi de los sospechosos.

El hecho ocurrió este martes al mediodía, en el cruce de las calles Larsen y Cristianía en el partido bonaerense de La Matanza.

En las imágenes se puede ver cómo los tres ladrones caminaban sobre la avenida cuando uno de ellos se quedó en la esquina para vigilar la zona por si llegaba algún patrullero . Mientras tanto, los otros dos se acercaron al vehículo de la docente que estaba estacionado enfrente de una casa.

En cuestión de segundos, el hijo de la mujer se bajó del Ford Fiesta y corrió para pedir ayuda a un hombre que se encontraba cerca . Luego, se ve cómo la maestra sale del vehículo y se queda parada en shock en la vereda.

Los delincuentes se metieron al auto y escaparon a toda velocidad después de subir al tercer cómplice a la parte trasera. Toda la secuencia no llega a durar ni dos minutos .

Por el momento, se desconoce si los sospechosos fueron detenidos o identificados.

Un día después del robo a la docente, cuatro adolescentes de entre 14 y 16 años fueron detenidos en San Justo luego de asaltar a una mujer de 38 años y escapar en su Peugeot 207. Según la denuncia, los menores rodearon el auto, golpearon a la conductora y la amenazaron con un arma para obligarla a entregarles el vehículo.

El robo fue detectado por policías que realizaban un operativo de saturación en la zona. Tras un despliegue para localizar el auto, los efectivos iniciaron una persecución que terminó cuando los sospechosos chocaron en la intersección de Bermejo y Gavilán . Dos de los adolescentes tenían 14 años, otro 15 y el restante 16.

Tres de ellos debieron ser trasladados a centros de salud por los golpes que sufrieron durante el impacto. Los policías recuperaron el Peugeot 207 y las pertenencias de la víctima, entre ellas su cartera, dinero y teléfono celular. También secuestraron dos pasamontañas que, según la investigación, podrían haber sido utilizados durante el asalto.

El expediente fue caratulado como robo agravado de automotor cometido en poblado y en banda , bajo la modalidad conocida como “robo piraña”. Interviene la UFI de Menores N° 2 de La Matanza.

Fuente: TN