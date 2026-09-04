Ingeniero Budge: mataron de un disparo en la cabeza a un adolescente de 15 años durante una pelea callejera

Un adolescente de 15 años murió tras ser baleado el 27 de agosto en Ingeniero Budge. Según las primeras informaciones, el ataque ocurrió durante una pelea callejera con una patota . La víctima, identificada como Aaron Lencina , había permanecido internada en grave estado durante unos días en el Hospital Gandulfo .

El episodio se produjo a la noche, en el cruce de las calles Campana y Juan Manuel de Lavardén , donde la policía acudió tras un llamado al 911 que advertía la presencia de un joven herido en la vía pública . Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron a Lencina, todavía vivo, con un disparo en la cabeza .

Luego de ser trasladado al centro médico zonal, el adolescente fue ingresado a terapia intensiva. Pese a los esfuerzos del personal de salud, en la madrugada del viernes 28, Lencina murió por la gravedad de las heridas .

De acuerdo a lo que informó El Diario Sur , las autoridades del caso descartaron que la agresión se hubiera producido en un contexto de robo . En paralelo, comenzaron a investigar la principal hipótesis que apunta a una venganza personal .

El caso está siendo investigado por la UFI N°6 de Lomas de Zamora, que trabaja para determinar en qué circunstancias ocurrió el ataque. Por otra parte, efectivos de la DDI del mismo partido y la Comisaría 10° de Ingeniero Budge realizan tareas en el barrio para localizar a los sospechosos. Los presuntos responsables ya habrían sido identificados , pero hasta el momento no hubieron detenciones vinculadas al caso.

Mientras los amigos y familiares de Aaron Lencina piden Justicia tras el ataque que le provocó la muerte, también lo despidieron en redes sociales con mensajes . Algunas de las imágenes compartidas por sus allegados muestran al chico posando con motos.

“Te fuiste ¿En serio me decís? Te voy a extrañar una banda mi vida. Eras un loco de mier.... pero te voy a tener siempre en mi corazón y mente . Me duele mucho enterarme de esto. Me siento re mal mi vida ¿Por qué tan rapido?“, escribió una persona cercana a él.

Otro de sus amigos también le dedicó algunas palabras: “Me dejaste re dolido por tu pérdida. Se te va a extrañar , cuando te cruzaba y hablamos. Cuando estábamos en la cancha, nos cagamos de risa. Descansa en paz rey”. A ese mensaje, sumó: “Róbate el cielo” .

Hasta el momento, se desconoce con precisión cómo fue la mecánica del hecho o la identidad de los presuntos autores del crimen.

Fuente: TN